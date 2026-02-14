Городовой / Полезное / Копеечное средство для сковороды - и "вековой" нагар исчезает за секунды: посуда заскрипит от чистоты, "шуманиты" не нужны
Копеечное средство для сковороды - и "вековой" нагар исчезает за секунды: посуда заскрипит от чистоты, "шуманиты" не нужны

Опубликовано: 14 февраля 2026 07:45
 Проверено редакцией
Копеечное средство для сковороды - и "вековой" нагар исчезает за секунды: посуда заскрипит от чистоты, "шуманиты" не нужны
Копеечное средство для сковороды - и "вековой" нагар исчезает за секунды: посуда заскрипит от чистоты, "шуманиты" не нужны
Legion-Media
Как очистить сковороду от нагара без химии

Появление нагара на сковороде - частая проблема, которая доставляет множество хлопот каждой хозяйке. Оттереть такие загрязнения иногда не удается даже с помощью профессиональной химии.

Блогер Ирина Полянская нашла эффективное средство, которое является безопасным для любого покрытия сковороды. Драить посуду не придется, если воспользоваться «английским» методом. Он активно применяется не только российскими, но и британскими хозяйками. Для него потребуются:

  • чайные пакетики - 5 штук;
  • кипяток – 1 литр.

«Сначала мы заливаем сковороду крутым кипятком. Будьте осторожнее, чтобы не ошпарить руки. Теперь опускаем в горячую воду чайный пакетик. Пригодится и свежий, и использованный. Для лучшего результата можно использовать даже несколько чайных пакетиков -4-5 штук», - сообщает Ирина Полянская.

Для удаления нагара можно использовать обычную чайную заварку. Достаточно 1-2 столовых ложек чая на 1 литр кипятка. Ставим сковороду с пакетиками или заваркой на средний огонь, доводим до кипения. Оставляем в таком виде на 20-40 минут. Время зависит от степени загрязнения.

После этого остается промыть сковороду с моющим средством, используя обычную губку для посуды. Результат удивит любую хозяйку, так как от нагара не останется и следа. Эффективность средства объяснить очень просто. В чае содержатся дубильные вещества, которые помогают очистить поверхность посуды от загрязнений.

Если нагар находится снаружи сковороды, то можно замочить ее в заварке, залитой кипятком. Эффект будет точно таким же.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как отмыть кастрюлю от известкового налета и нагара.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
