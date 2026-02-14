Городовой / Полезное / Приготовила на 23 февраля - теперь супруг носит на руках: рецепт салата "Мужской каприз"
Приготовила на 23 февраля - теперь супруг носит на руках: рецепт салата "Мужской каприз"

Опубликовано: 14 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Простой рецепт "мужского" салата на 23 февраля

Что может быть лучше для настоящего защитника, чем сытный обед, приготовленный с любовью? Порадуйте своих любимых мужчин на 23 февраля сытным салатом "Мужской каприз".

Он готовится за считанные минуты из доступных продуктов, а съедается еще быстрее. Это блюдо докажет вашу заботу без лишних слов и станет настоящей изюминкой праздничного стола.

Ингредиенты

  • куриное филе – 300 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • сыр – 150 г;
  • лук – 1 шт.;
  • уксус 9% – 1 ст. л.;
  • вода – 3 ст. л.;
  • соль, перец, майонез – по вкусу.

Курицу можно заменить свининой или говядиной, но с птицей салат получается нежнее. Любители острого могут добавить маринованные огурцы.

Лук нарежьте полукольцами. В миске смешайте уксус с водой, залейте лук и оставьте на 10 минут. Тем временем натрите сыр на крупной терке, а яйца и куриное филе нарежьте кубиками.

Выложите салат на плоскую тарелку слоями: сначала курица, затем маринованный лук, яйца и сыр. Каждый слой не забудьте промазать майонезом. Сверху салат можно украсить рубленой зеленью или тёртым желтком.

Салат готов! Ваш мужчина точно останется довольным. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" поделился рецептом сытного ужина из простых и привычных ингредиентов.

