Куда поехать покататься на лыжах в Санкт-Петербурге?

В окрестностях Санкт-Петербурга есть несколько отличных мест для катания на лыжах — как на горных, так и на беговых.

«Игора»

Один из самых популярных горнолыжных курортов в Ленинградской области. Расположен в Приозерском районе, примерно в 54 км от Санкт-Петербурга.

Особенностью курорта является 9 трасс общей протяжённостью около 4,2 км, включая учебные, средние и сложные. Самая длинная трасса — 1200 м.

В комплексе есть экстрим-парк с хафпайпом, трамплинами для биг-эйр и джиббинга. Работают кресельные (с подогревом сидений) и бугельные подъёмники. Доступен прокат снаряжения.

На территории есть спа-комплекс, рестораны, ледовый дворец и другие развлечения.

«Охта Парк»

Курорт расположен во Всеволожском районе, примерно в 30 км от Санкт-Петербурга.

Включает 9 трасс с перепадом высот до 55 м и максимальной длиной 390 м. Есть учебный склон для новичков и более сложные трассы. Работает сноупарк с фигурами для трюков.

Также есть трассы для беговых лыж (общая протяжённость — 3,5 км).

«Пухтолова гора»

Курорт находится недалеко от Зеленогорска. Включает 4 трассы с перепадом высот 55 м и длиной до 380 м. Есть учебный склон с перепадом 8 м. Работают 4 бугельных подъёмника. Есть прокат инвентаря.

