Городовой / Вопросы о Петербурге / Куда поехать покататься на лыжах в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Куда поехать покататься на лыжах в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 14 февраля 2026 07:20
 Проверено редакцией
лыжи, горные лыжи, инструктор
Куда поехать покататься на лыжах в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/ Roman Denisov
Рядом с Санкт-Петербургом есть несколько комплексов, где можно покататьсян а горных или беговых лыжах.  

В окрестностях Санкт-Петербурга есть несколько отличных мест для катания на лыжах — как на горных, так и на беговых.

«Игора»

Один из самых популярных горнолыжных курортов в Ленинградской области. Расположен в Приозерском районе, примерно в 54 км от Санкт-Петербурга.

Особенностью курорта является 9 трасс общей протяжённостью около 4,2 км, включая учебные, средние и сложные. Самая длинная трасса — 1200 м.

В комплексе есть экстрим-парк с хафпайпом, трамплинами для биг-эйр и джиббинга. Работают кресельные (с подогревом сидений) и бугельные подъёмники. Доступен прокат снаряжения.

На территории есть спа-комплекс, рестораны, ледовый дворец и другие развлечения.

«Охта Парк»

Курорт расположен во Всеволожском районе, примерно в 30 км от Санкт-Петербурга.

Включает 9 трасс с перепадом высот до 55 м и максимальной длиной 390 м. Есть учебный склон для новичков и более сложные трассы. Работает сноупарк с фигурами для трюков.

Также есть трассы для беговых лыж (общая протяжённость — 3,5 км).

«Пухтолова гора»

Курорт находится недалеко от Зеленогорска. Включает 4 трассы с перепадом высот 55 м и длиной до 380 м. Есть учебный склон с перепадом 8 м. Работают 4 бугельных подъёмника. Есть прокат инвентаря.

Интересные факты

  • Горнолыжный сезон в Ленинградской области обычно длится с декабря по апрель, но может варьироваться в зависимости от погоды.
  • Многие курорты используют систему искусственного оснежения, что позволяет продлить сезон.
  • На некоторых курортах доступны услуги инструкторов для обучения катанию.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью