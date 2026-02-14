Куда поехать покататься на лыжах в Санкт-Петербурге?

В окрестностях Санкт-Петербурга есть несколько отличных мест для катания на лыжах — как на горных, так и на беговых.
«Игора»
Один из самых популярных горнолыжных курортов в Ленинградской области. Расположен в Приозерском районе, примерно в 54 км от Санкт-Петербурга.
Особенностью курорта является 9 трасс общей протяжённостью около 4,2 км, включая учебные, средние и сложные. Самая длинная трасса — 1200 м.
В комплексе есть экстрим-парк с хафпайпом, трамплинами для биг-эйр и джиббинга. Работают кресельные (с подогревом сидений) и бугельные подъёмники. Доступен прокат снаряжения.
На территории есть спа-комплекс, рестораны, ледовый дворец и другие развлечения.
«Охта Парк»
Курорт расположен во Всеволожском районе, примерно в 30 км от Санкт-Петербурга.
Включает 9 трасс с перепадом высот до 55 м и максимальной длиной 390 м. Есть учебный склон для новичков и более сложные трассы. Работает сноупарк с фигурами для трюков.
Также есть трассы для беговых лыж (общая протяжённость — 3,5 км).
«Пухтолова гора»
Курорт находится недалеко от Зеленогорска. Включает 4 трассы с перепадом высот 55 м и длиной до 380 м. Есть учебный склон с перепадом 8 м. Работают 4 бугельных подъёмника. Есть прокат инвентаря.
Интересные факты
- Горнолыжный сезон в Ленинградской области обычно длится с декабря по апрель, но может варьироваться в зависимости от погоды.
- Многие курорты используют систему искусственного оснежения, что позволяет продлить сезон.
- На некоторых курортах доступны услуги инструкторов для обучения катанию.