Городовой / Полезное / Стригусь в эти дни февраля — шевелюра роскошнее львиной гривы: волосы растут быстро и не секутся
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ладога под льдом: полный покров и морозные рекорды Город
Российский город, который легко спутать с Европой - смесь Германии, Польши и Скандинавии: есть что посмотреть Полезное
Самый западный и закрытый город России: суровый, но красивый – где находится и что в нем посмотреть Полезное
ЗакС Петербурга заблокировал бесплатную парковку у школ и больниц в центре Город
Когда сеять петунию на рассаду - Лунный календарь на февраль и март 2026 года: благоприятных дней мало Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Цветы Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Стригусь в эти дни февраля — шевелюра роскошнее львиной гривы: волосы растут быстро и не секутся

Опубликовано: 14 февраля 2026 09:07
 Проверено редакцией
Стригусь в эти дни февраля — шевелюра роскошнее львиной гривы: волосы растут быстро и не секутся
Стригусь в эти дни февраля — шевелюра роскошнее львиной гривы: волосы растут быстро и не секутся
Городовой ру
Благоприятные дни для стрижки в феврале и начале марта

Многие россияне, планируя поход в парикмахерскую, ориентируются на лунный календарь. Считается, что фазы Луны влияют на рост и состояние волос: растущая Луна способствует быстрому восстановлению и активному росту, а убывающая позволяет дольше сохранить форму прически. Хотя научных доказательств этому нет, такой подход к стрижкам очень популярен.

Февраль 2026

Февраль начался с полнолуния 2-го числа, затем с 3 по 16 февраля Луна идет на убыль. 17 февраля — новолуние, и с 18 по 28 февраля Луна снова растет, пишет «Новый очаг» со ссылкой на астролога.

Благоприятные дни для стрижки в феврале:

  • Наиболее благоприятные: 20, 21, 22, 25, 28 февраля
  • Удачные даты: 14, 16, 24 февраля
  • Неблагоприятные дни: 17-19 февраля (особенно 17 февраля — день новолуния), а также 20, 26, 27 февраля.

Красавицам, которые планирует постричься к 8 марта, Лунный календарь стрижек на март 2026 года рекомендует такие даты:

  • Благоприятные дни в начале марта:
  • Наиболее благоприятные: 1, 2, 3, 6, 13 марта
  • Для быстрого роста волос: 1, 2 марта
  • Неблагоприятные дни в начале марта: 7–12 марта (особенно 9, 11, 12 марта), а также 14, 15 марта.

Первые два дня следующего месяца Луна еще растет, 3 марта — полнолуние. С 4 по 18 марта Луна убывает.

Советы астрологов:

  • Для кардинальной смены имиджа лучше выбирать период растущей Луны.
  • Для окрашивания подходят 1, 2, 4, 5, 14, 21, 23, 28 февраля и 1, 3, 12, 13 марта.
  • Для укрепляющих процедур и масок лучше выбирать дни убывающей Луны.

Татьяна, которая записывается в салон красоты по Лунному календарю, уверяет, что состояние ее волос заметно улучшилось.

«Грива, как у льва, - смеется женщина. - Четыре года уже стригусь по Луне. Не знаю, как это работает, но точно работает».

Ранее Городовой рассказал о стрижке для женщин старше 50 лет, которая подходит под любую форму лица.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью