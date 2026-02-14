Стригусь в эти дни февраля — шевелюра роскошнее львиной гривы: волосы растут быстро и не секутся

Многие россияне, планируя поход в парикмахерскую, ориентируются на лунный календарь. Считается, что фазы Луны влияют на рост и состояние волос: растущая Луна способствует быстрому восстановлению и активному росту, а убывающая позволяет дольше сохранить форму прически. Хотя научных доказательств этому нет, такой подход к стрижкам очень популярен.
Февраль 2026
Февраль начался с полнолуния 2-го числа, затем с 3 по 16 февраля Луна идет на убыль. 17 февраля — новолуние, и с 18 по 28 февраля Луна снова растет, пишет «Новый очаг» со ссылкой на астролога.
Благоприятные дни для стрижки в феврале:
- Наиболее благоприятные: 20, 21, 22, 25, 28 февраля
- Удачные даты: 14, 16, 24 февраля
- Неблагоприятные дни: 17-19 февраля (особенно 17 февраля — день новолуния), а также 20, 26, 27 февраля.
Красавицам, которые планирует постричься к 8 марта, Лунный календарь стрижек на март 2026 года рекомендует такие даты:
- Благоприятные дни в начале марта:
- Наиболее благоприятные: 1, 2, 3, 6, 13 марта
- Для быстрого роста волос: 1, 2 марта
- Неблагоприятные дни в начале марта: 7–12 марта (особенно 9, 11, 12 марта), а также 14, 15 марта.
Первые два дня следующего месяца Луна еще растет, 3 марта — полнолуние. С 4 по 18 марта Луна убывает.
Советы астрологов:
- Для кардинальной смены имиджа лучше выбирать период растущей Луны.
- Для окрашивания подходят 1, 2, 4, 5, 14, 21, 23, 28 февраля и 1, 3, 12, 13 марта.
- Для укрепляющих процедур и масок лучше выбирать дни убывающей Луны.
Татьяна, которая записывается в салон красоты по Лунному календарю, уверяет, что состояние ее волос заметно улучшилось.
«Грива, как у льва, - смеется женщина. - Четыре года уже стригусь по Луне. Не знаю, как это работает, но точно работает».
