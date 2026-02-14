Сажаем картошку в газету - собираем урожай в мае: делюсь хитростью, о которой молчат агрономы

Как получить молодую картошку в мае

Каждый садовод мечтает собрать урожай как можно раньше. Молодая картошка считается самой вкусной и отлично подходит для летних блюд. Собрать нежные клубни можно в уже мае, если посадить картошку особым методом. К посадке можно приступать уже сейчас, сообщает "Маленький сад на краю Вселенной".

Выбор сорта

Отдавайте предпочтение ультраранним сортам. Они готовы порадовать урожаем уже через 60 дней после всходов. Раннеспелые тоже хороши, но созревают на две-три недели позже.

Подготовка клубней

В середине февраля достаньте семенные клубни из подвала и занесите их в дом. Тепло пробуждает картофель к жизни, и уже через пару недель появляются крепкие ростки.

После этого посадите клубни в газетные стаканчики с рыхлым субстратом и оставьте на подоконнике на месяц до активного прорастания.

Перемещение в теплицу

В апреле перенесите стаканчики в неотапливаемую теплицу и пересадите клубни вместе с газетными горшочками в 20‑литровые ведра с дренажными отверстиями. В нескольких местах бумагу можно надорвать, чтобы корням было легко осваивать новое пространство.

На дно ведра обязательно положите кусочек спанбонда, чтобы не просыпалась земля. Затем наполните емкости слоем прошлогодней листвы и сухой травы, а сверху - питательной смесью из садовой земли и перепревшего навоза.

Особенности ухода

Когда массово зацветут одуванчики, вынесите ведра на улицу. Черные стенки ведер притягивают солнце, земля прогревается моментально, и ботва растет как на дрожжах.

Единственный минус - поливать приходится часто, поскольку грунт пересыхает очень быстро. Но труд окупается сторицей - с одного ведра можно получить до 5 кг молодого картофеля.

"Таким образом сажаю не много кустов, всего пять-шесть. Больше нет ведер. Но и столько хватает, чтобы полакомиться молодой ранней картошкой", - отметила дачница.

