Раскладываю семена по поверхности – и через 45 дней наслаждаюсь свежей зеленью: лайфхаки по выращиванию базилика на подоконнике
Раскладываю семена по поверхности – и через 45 дней наслаждаюсь свежей зеленью: лайфхаки по выращиванию базилика на подоконнике

Опубликовано: 13 февраля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как без особых хлопот вырастить на подоконнике витаминную зелень

Базилик – одна из тех пряных трав, которые без труда можно вырастить на подоконнике. Особого ухода он не требует. Базилик наполнит дом приятным ароматом, а его польза для здоровья неоспорима. К тому же выглядит он красиво и аккуратно. О том, как вырастить базилик на своем подоконнике, рассказали эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».

Как посадить базилик

Найдите подходящую емкость (например, небольшой деревянный ящик) и заполните его грунтом. В его составе – торф и перлит в соотношении 2 к 1. Разложите семена по поверхности и слегка прижмите их. Присыпать не нужно! Предварительное замачивание также не требуется. А появившиеся всходы нужно проредить.

Простые правила ухода

На начальных этапах подкармливать базилик не нужно – лишь спустя время можно «угостить» растение слабым раствором янтарной кислоты. Она укрепит корни, поможет базилику лучше усваивать питательные вещества, повысит его устойчивость к стрессу.

Подходящая температура днем – +18–22 °C, ночью – +15–18 °C. При недостатке солнечного света организуйте дополнительное освещение фитолампой так, чтобы базилик получал не меньше 12 часов света ежедневно.

Поливайте базилик через поддон водой комнатной температуры. Уже через 45 дней вы сможете собрать первую зелень.

Ранее портал «Городовой» рассказал, чем подкормить фиалку для ее пышного цветения.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
