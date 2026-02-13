Где находится автовокзал Санкт-Петербурга?

Автобусный вокзал Санкт-Петербурга — крупный транспортный узел, расположенный на набережной Обводного канала, 36.

Автобусный вокзал Санкт-Петербурга — крупный транспортный узел, расположенный на набережной Обводного канала, 36. Это главный автовокзал города, который обслуживает междугородные и международные рейсы.

Вокзал открылся 6 мая 1963 года под названием «Автовокзал №2». До этого междугородные автобусы отправлялись с Сенной площади (тогда — площади Мира), где вокзал занимал здание Караульного дома (гауптвахты).

В 2001–2003 годах вокзал реконструировали к 300-летию Санкт-Петербурга. Старое одноэтажное здание превратили в современный двухуровневый комплекс с компьютеризированной системой продажи билетов. Пропускная способность увеличилась с 20 до 160 автобусов в час.

Какая инфраструктура автовокзала Петербурга?

На автовокзале 9 перронов отправления и 4 перрона прибытия, 5 билетных касс, камера хранения, комната матери и ребёнка, медицинский пункт, кафе на втором этаже, справочный терминал с сенсорным управлением, электронные табло на перронах.

Вокзал рассчитан на 250 отправлений в день и пропускную способность 3500 человек. Автовокзал обеспечивает отправление автобусов по более чем 400 направлениям, включая международные рейсы.

В феврале 2026 года с вокзала запустили два новых международных рейса — в белорусские города Барановичи и Бегомль.

Как добраться до автовокзала Петербурга?