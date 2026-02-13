Городовой / Вопросы о Петербурге / Где находится автовокзал Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
7,6% к пенсии без заявлений: петербуржцы получили прибавку Город
Раскладываю семена по поверхности – и через 45 дней наслаждаюсь свежей зеленью: лайфхаки по выращиванию базилика на подоконнике Полезное
30 г в барабан – и даже "каменные" полотенца станут мягче пуха и нежнее летнего облачка: прямо как в роскошных отелях Полезное
«Олимпийские надежды»: Газпром строит новый стадион в Петербурге Город
Изменения в оплате ЖКУ с 1 марта: новые сроки и порядок предоставления квитанций Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Где находится автовокзал Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 13 февраля 2026 11:50
 Проверено редакцией
автовокзал, автобусы
Где находится автовокзал Санкт-Петербурга?
Global Look Press/Serguei Fomine
Автобусный вокзал Санкт-Петербурга — крупный транспортный узел, расположенный на набережной Обводного канала, 36.

Автобусный вокзал Санкт-Петербурга — крупный транспортный узел, расположенный на набережной Обводного канала, 36. Это главный автовокзал города, который обслуживает междугородные и международные рейсы.

Вокзал открылся 6 мая 1963 года под названием «Автовокзал №2». До этого междугородные автобусы отправлялись с Сенной площади (тогда — площади Мира), где вокзал занимал здание Караульного дома (гауптвахты).

В 2001–2003 годах вокзал реконструировали к 300-летию Санкт-Петербурга. Старое одноэтажное здание превратили в современный двухуровневый комплекс с компьютеризированной системой продажи билетов. Пропускная способность увеличилась с 20 до 160 автобусов в час.

Какая инфраструктура автовокзала Петербурга?

На автовокзале 9 перронов отправления и 4 перрона прибытия, 5 билетных касс, камера хранения, комната матери и ребёнка, медицинский пункт, кафе на втором этаже, справочный терминал с сенсорным управлением, электронные табло на перронах.

Вокзал рассчитан на 250 отправлений в день и пропускную способность 3500 человек. Автовокзал обеспечивает отправление автобусов по более чем 400 направлениям, включая международные рейсы.

В феврале 2026 года с вокзала запустили два новых международных рейса — в белорусские города Барановичи и Бегомль.

Как добраться до автовокзала Петербурга?

  • метро — до станции «Обводный канал» (от метро нужно пройти около 400 метров до здания автовокзала по набережной Обводного канала) или до станции «Лиговский проспект» (пешком примерно 15 минут);
  • автобус — до остановки «Автовокзал» (она расположена прямо напротив вокзала) или до остановки «Метро Обводный канал»;
  • трамвай — до остановки «Станция метро Обводный канал».
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
А это правда в Петербурге? Тест на знание самых странных названий улиц города