Где находится «Апрашка» в Санкт-Петербурге?

«Апрашка» — это народное название исторического рынка Апраксин двор в Санкт-Петербурге. Он расположен в самом центре города, в двух шагах от Невского проспекта, и является одним из старейших рынков Петербурга.

Адрес и как добраться

Адрес рынка: Санкт-Петербург, Садовая улица, 28–30. Ближайшие станции метро: «Гостиный двор», «Садовая», «Спасская» или «Сенная площадь». Если вы вышли на станции метро на Сенной площади, нужно следовать по улице Садовая в сторону Невского проспекта. На пересечении с Апраксиным переулком справа будет видно жёлтое трёхэтажное здание, которое занимает целый квартал. Рынок располагается во дворах этого здания. Попасть туда можно через одну из арок. Также можно зайти с набережной Фонтанки или улицы Ломоносова.

Как работает рынок?

Официально рынок работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. В понедельник закрыты только основные входы с Садовой улицы, попасть внутрь можно через арку одного из домов ближе к Сенной площади или с других сторон.

История «Апрашки»

Торговля на этом месте ведётся почти 300 лет. В середине XVIII века императрица Елизавета Петровна пожаловала графу Фёдору Матвеевичу Апраксину участок земли между набережной Фонтанки и Садовой улицей. От фамилии первого владельца и произошло название торговых рядов.

На рынке можно было купить не только продукты, ягоды и грибы, но и животных (кур, поросят), редкие книги, золото, оружие и предметы искусства. Названия линий рынка (Фруктовая, Инструментальная, Суконная, Курятная, Москательная) напоминают об этом.

В 1862 году пожар практически уничтожил все рыночные корпуса, но уже через год многие из них были отстроены заново. В 1914 году произошёл ещё один пожар, но рынок продолжил работу.

Апраксин двор пытались закрывать, перестраивать и ликвидировать разные градоначальники и городские власти, начиная с советских времён. Но всякий раз рынок, словно феникс, возрождался на том же месте.

На территории сохранились каменные павильоны XIX века и надстройки начала XX века.

Апраксин двор — это не просто рынок, а явление, которое сочетает историю, культуру и современную торговлю. Здесь можно ощутить атмосферу прошлых эпох и найти необычные вещи по доступным ценам.

