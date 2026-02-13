Не 8, а гораздо больше - в Золотое кольцо России войдут новые города: что в них посмотреть

Один из самых популярных туристических маршрутов России — Золотое кольцо — станет шире. Сейчас он включает осмотр восьми городов, а в 2027 году в него войдут еще 49 населенных пунктов, пишет Объясняем.РФ. По задумке, туристы смогут сами собрать для себя формат путешествия: от паломничества в Дивеево до гастрономических выходных в Вятском.
Как изменится Золотое кольцо
Раньше маршрут рисовал парадный портрет Древней Руси: князья, соборы, крепости. Теперь акценты смещаются. В обновлённый список входят города, где веками кипела ремесленная, купеческая и индустриальная жизнь. Вместе с классическими Сергиевым Посадом и Ярославлем в Кольцо интегрируют:
- Гусь-Хрустальный с его знаменитым заводом;
- Гороховец — столицу деревянного модерна;
- Рыбинск со сталинским ампиром и гигантской ГЭС;
- Выксу, где металлургическое производство соседствует с уличным искусством мирового уровня;
- Плёс и Мышкин — города, где главная достопримечательность — тишина и волжские закаты.
Впервые в маршрут включены не только города, но и национальные парки («Плещеево озеро», «Мещера»), художественные усадьбы (Абрамцево, Мураново) и центры народных промыслов (Гжель, Палех, Холуй).
Как теперь строить маршрут
Вместо универсального тура путешественнику предложат варианты.
Для автопутешественников разработают 14 специализированных автотуров. Например, «Индустриальное кольцо» (Выкса — Гусь-Хрустальный — Рыбинск) или «Художественный фарватер» (Абрамцево — Гжель — Палех — Мстёра).
Для любителей воды расширят речные круизы: новые остановки появятся в Калязине, Кашине, Юрьевце и Кинешме.
Для пассажиров поездов запустят железнодорожные туры с заходом в малые города, куда раньше можно было добраться только на машине.
Для путешественников выходного дня сформируют короткие маршруты вокруг Москвы: Хотьково — Софрино — Мураново — Абрамцево.
Обновлённое Золотое кольцо — это признание того, что Россия разная. Кому-то нужны древние монастыри, кому-то — заводские музеи, а кому-то — сырная ярмарка в провинциальном городке.
Ранее Городовой рассказал о городе, в котором ценят традиции и смелую современную архитектуру.