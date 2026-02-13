Городовой / Полезное / Не 8, а гораздо больше - в Золотое кольцо России войдут новые города: что в них посмотреть
Не 8, а гораздо больше - в Золотое кольцо России войдут новые города: что в них посмотреть

Опубликовано: 13 февраля 2026 14:43
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Золотое кольцо войдут другие города

Один из самых популярных туристических маршрутов России — Золотое кольцо — станет шире. Сейчас он включает осмотр восьми городов, а в 2027 году в него войдут еще 49 населенных пунктов, пишет Объясняем.РФ. По задумке, туристы смогут сами собрать для себя формат путешествия: от паломничества в Дивеево до гастрономических выходных в Вятском.

Как изменится Золотое кольцо

Раньше маршрут рисовал парадный портрет Древней Руси: князья, соборы, крепости. Теперь акценты смещаются. В обновлённый список входят города, где веками кипела ремесленная, купеческая и индустриальная жизнь. Вместе с классическими Сергиевым Посадом и Ярославлем в Кольцо интегрируют:

  • Гусь-Хрустальный с его знаменитым заводом;
  • Гороховец — столицу деревянного модерна;
  • Рыбинск со сталинским ампиром и гигантской ГЭС;
  • Выксу, где металлургическое производство соседствует с уличным искусством мирового уровня;
  • Плёс и Мышкин — города, где главная достопримечательность — тишина и волжские закаты.

Впервые в маршрут включены не только города, но и национальные парки («Плещеево озеро», «Мещера»), художественные усадьбы (Абрамцево, Мураново) и центры народных промыслов (Гжель, Палех, Холуй).

Не 8, а гораздо больше - в Золотое кольцо России войдут новые города: что в них посмотреть - image 1
Не 8, а гораздо больше - в Золотое кольцо России войдут новые города: что в них посмотреть - image 1

Как теперь строить маршрут

Вместо универсального тура путешественнику предложат варианты.

Для автопутешественников разработают 14 специализированных автотуров. Например, «Индустриальное кольцо» (Выкса — Гусь-Хрустальный — Рыбинск) или «Художественный фарватер» (Абрамцево — Гжель — Палех — Мстёра).

Для любителей воды расширят речные круизы: новые остановки появятся в Калязине, Кашине, Юрьевце и Кинешме.

Для пассажиров поездов запустят железнодорожные туры с заходом в малые города, куда раньше можно было добраться только на машине.

Для путешественников выходного дня сформируют короткие маршруты вокруг Москвы: Хотьково — Софрино — Мураново — Абрамцево.

Обновлённое Золотое кольцо — это признание того, что Россия разная. Кому-то нужны древние монастыри, кому-то — заводские музеи, а кому-то — сырная ярмарка в провинциальном городке.

Ранее Городовой рассказал о городе, в котором ценят традиции и смелую современную архитектуру.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
