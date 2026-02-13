Городовой / Вопросы о Петербурге / Около какой станции метро находится Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге?
Около какой станции метро находится Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 13 февраля 2026 16:10
 Проверено редакцией
площадь
Global Look Press/Ekaterina Lazareva
Ближе всего дойти до Дворцовой площали от метро «Адмиралтейская», но есть и другие варианты.

Ближайшая к Дворцовой площади станция метро — «Адмиралтейская» (фиолетовая линия, линия 5). Она расположена примерно в 500 метрах от площади. Это самая глубокая станция не только в Санкт-Петербурге, но и в мире — она уходит под землю на 120 метров. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть два эскалатора.

Как пройти от метро до Дворцовой площади?

  • Выйдите из метро на угол Малой Морской улицы и Кирпичного переулка.
  • Пройдите по улице Малая Морская в направлении Невского проспекта.
  • Поверните налево в сторону Адмиралтейства.
  • Дворцовая площадь будет справа от вас.
  • Путь пешком от станции метро до площади занимает не более 3–5 минут.

Как еще можно добраться на метро до Дворцовой площади?

Дополнительные варианты добраться до Дворцовой площади на метро:

  • от станции «Невский проспект» (синяя линия, линия 3) — примерно 800 метров пешком вдоль Невского проспекта;
  • от станции «Гостиный Двор» (зелёная линия, линия 3) — также около 800 метров по Невскому проспекту;
  • от станции «Василеостровская» — примерно 2,5 километра через Дворцовый мост.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
