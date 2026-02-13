Около какой станции метро находится Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге?

Ближе всего дойти до Дворцовой площали от метро «Адмиралтейская», но есть и другие варианты.

Ближайшая к Дворцовой площади станция метро — «Адмиралтейская» (фиолетовая линия, линия 5). Она расположена примерно в 500 метрах от площади. Это самая глубокая станция не только в Санкт-Петербурге, но и в мире — она уходит под землю на 120 метров. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть два эскалатора.

Как пройти от метро до Дворцовой площади?

Выйдите из метро на угол Малой Морской улицы и Кирпичного переулка.

Пройдите по улице Малая Морская в направлении Невского проспекта.

Поверните налево в сторону Адмиралтейства.

Дворцовая площадь будет справа от вас.

Путь пешком от станции метро до площади занимает не более 3–5 минут.

Как еще можно добраться на метро до Дворцовой площади?

Дополнительные варианты добраться до Дворцовой площади на метро: