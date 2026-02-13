Около какой станции метро находится Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге?

Ближайшая к Дворцовой площади станция метро — «Адмиралтейская» (фиолетовая линия, линия 5). Она расположена примерно в 500 метрах от площади. Это самая глубокая станция не только в Санкт-Петербурге, но и в мире — она уходит под землю на 120 метров. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть два эскалатора.
Как пройти от метро до Дворцовой площади?
- Выйдите из метро на угол Малой Морской улицы и Кирпичного переулка.
- Пройдите по улице Малая Морская в направлении Невского проспекта.
- Поверните налево в сторону Адмиралтейства.
- Дворцовая площадь будет справа от вас.
- Путь пешком от станции метро до площади занимает не более 3–5 минут.
Как еще можно добраться на метро до Дворцовой площади?
Дополнительные варианты добраться до Дворцовой площади на метро:
- от станции «Невский проспект» (синяя линия, линия 3) — примерно 800 метров пешком вдоль Невского проспекта;
- от станции «Гостиный Двор» (зелёная линия, линия 3) — также около 800 метров по Невскому проспекту;
- от станции «Василеостровская» — примерно 2,5 километра через Дворцовый мост.