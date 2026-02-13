Куда едут россияне весной: Петербург обошел Краснодар и Турцию

Петербург оказался лидером среди самых популярных направлений.

Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых востребованных мест для весеннего отдыха, где полная поездка укладывается в 100 тысяч рублей.

На втором месте расположился Краснодарский край, сообщают РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии и «Спектрум».​

Зарубежные направления

Турция, Абхазия и Египет стали лидерами среди иностранных курортов по популярности.

Кавказские Минеральные Воды также сохраняют устойчивый спрос. В Кисловодске номер в отеле 3 звезды на двоих обойдется от 80 тысяч рублей, отметил представитель туроператора в агентстве.

В России Казань вошла в топ экскурсионных маршрутов — прогулка по ключевым достопримечательностям стартует от 48,9 тысячи рублей.

За рубежом чаще всего выбирают Абхазию (от 67,6 тысячи рублей на двоих в отеле), Турцию (от 62,4 тысячи рублей) и Египет (от 79,5 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что туристический сбор принес городу в 2025 году 902 миллиона рублей.