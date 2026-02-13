Малиновка в Петербурге: почему редкая птица решила зимовать в Петербурге

Пернатый размером меньше воробья.

В Санкт-Петербурге, в усадьбе Сосновка, засекли редкую для местных зим малиновку — ту самую птицу, которой посвящена известная композиция ансамбля «Верасы».

Эта пернатая меньше воробья, с рыжевато-красной головой и грудкой. Самцы и самки выглядят одинаково. Об этом написал в своем телеграм-канале «Каждой твари по паре» биолог Павел Глазков.

Он отметил, что самки у этих птиц смелее самцов. Поэтому, в отличие от большинства певчих видов, у малиновок поют и самцы, и самки: весной самки своей песней привлекают женихов, беря инициативу в свои крылья.

Глазков уточнил, что пение самок звучит интенсивнее, хоть и с меньшим разнообразием нот. Обычно малиновки не зимуют в Петербурге — большая часть улетает в Западную Европу или даже Северную Африку.