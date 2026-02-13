Город-миллионник, который находится на границе Европы и Азии - координаты знаменитого обелиска: сюда едут со всей России

Одно из самых популярных мест в уральском мегаполисе

Для тех, кто мечтает одновременно оказаться и в Европе, и в Азии, есть подходящий вариант. Для этого достаточно посетить один из крупнейших городов России, который находится на древней гряде Уральских гор.

Речь идет о Екатеринбурге – городе-миллионнике, который имеет богатую историю, большое количество достопримечательностей. На территории области есть несколько обелисков, посвященных границам между Европой и Азией, но если вы не желаете выезжать из Екатеринбурга, то подходящий вариант есть.

Нахождение обелиска

Стела расположена на 17-м километре Ново-Московского тракта в городской черте Екатеринбурга. Она была создана в 2004 году по проекту архитектора Константина Грюнберга. На протяжении многих лет эта локация пользуется невероятной популярностью среди туристов.

Если заказать экскурсию по городу, то этот обелиск станет одной из главных достопримечательностей. Также можно получить сертификат, который зафиксирует тот факт, что вы находились в двух частях света одновременно. Его стоимость обычно не превышает 150 рублей.

Точные координаты места - 56.832098, 60.350687 (56°49′55″ с. ш., 60°21′02″ в. д.).

Отзывы туристов:

«Посетила обелиск зимой, поэтому слишком долго находиться там, к сожалению, не получилось. Все пришлось делать бегом, ибо очень холодно. Но в качестве одного из обязательных мест для посещения, особенно тем, кто галопом за пару дней пытается увидеть все значимые точки — самое то», - сообщает Magda M. «У меня уже был момент, когда одной ногой я стоял в Заполярье, а другой в средней полосе - на границе Полярного круга. В этот раз мне повезло одновременно находиться в Европе и Азии. Это впечатляет», - поделился своим опытом Александр Л.

