Как добраться от Санкт-Петербурга до Ораниенбаума?

Добраться от Санкт-Петербурга до Ораниенбаума можно на электричке, автобусе или автомобиле.

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум (сейчас — часть города Ломоносова) расположен примерно в 40 км от Санкт-Петербурга. Добраться туда можно несколькими способами: на электричке, автобусе, автомобиле или такси.

Откуда отправляются электрички до Ораниенбаума?

Электрички отправляются с Балтийского вокзала (станция метро «Балтийская»). Нужно доехать до станции «Ораниенбаум-1». От станции до входа в парк (Дворцовый проспект, 50) примерно 1,2 км — это расстояние можно преодолеть пешком за 15–20 минут.

Электрички ходят по расписанию, примерно каждые 20–60 минут. Время в пути — около 50–60 минут. Стоимость проезда в 2026 году — около 90 рублей на обычный поезд и 104 рублей на «Ласточку».

Как доехать до Ораниенбаума на автобусе?

Есть несколько вариантов автобусных маршрутов.

От метро «Автово». Подойдут автобусы №200, 204Э (до Привокзальной площади) и №401 (до Большого Меншиковского дворца).

От метро «Проспект Ветеранов». Можно сесть на автобус №343Э до железнодорожной станции «Ораниенбаум-1». От остановки до парка примерно 15 минут пешком.

Время в пути на автобусе — около 1 часа, с учётом пробок может быть дольше. Стоимость проезда — примерно 80 рублей.

Какой маршрут до Ораниенбаума на автомобиле?

Можно рассмотреть несколько вариантов маршрутов:

По проспекту Стачек, затем по Петергофскому, Санкт-Петербургскому и Ораниенбаумскому шоссе, далее — по Дворцовому проспекту.

Через Кронштадт по Приморскому шоссе, ЗСД и КАД, затем — по Краснофлотскому шоссе и Дворцовому проспекту.

Через Стрельну и Петергоф вдоль Финского залива.

Без пробок дорога займёт примерно 30–45 минут. На некоторых маршрутах могут встречаться платные участки. Около парка есть бесплатная парковка.

Интересные факты об Ораниенбауме