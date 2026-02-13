Как добраться от Санкт-Петербурга до Ораниенбаума?

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум (сейчас — часть города Ломоносова) расположен примерно в 40 км от Санкт-Петербурга. Добраться туда можно несколькими способами: на электричке, автобусе, автомобиле или такси.
Откуда отправляются электрички до Ораниенбаума?
Электрички отправляются с Балтийского вокзала (станция метро «Балтийская»). Нужно доехать до станции «Ораниенбаум-1». От станции до входа в парк (Дворцовый проспект, 50) примерно 1,2 км — это расстояние можно преодолеть пешком за 15–20 минут.
Электрички ходят по расписанию, примерно каждые 20–60 минут. Время в пути — около 50–60 минут. Стоимость проезда в 2026 году — около 90 рублей на обычный поезд и 104 рублей на «Ласточку».
Как доехать до Ораниенбаума на автобусе?
Есть несколько вариантов автобусных маршрутов.
- От метро «Автово». Подойдут автобусы №200, 204Э (до Привокзальной площади) и №401 (до Большого Меншиковского дворца).
- От метро «Проспект Ветеранов». Можно сесть на автобус №343Э до железнодорожной станции «Ораниенбаум-1». От остановки до парка примерно 15 минут пешком.
Время в пути на автобусе — около 1 часа, с учётом пробок может быть дольше. Стоимость проезда — примерно 80 рублей.
Какой маршрут до Ораниенбаума на автомобиле?
Можно рассмотреть несколько вариантов маршрутов:
- По проспекту Стачек, затем по Петергофскому, Санкт-Петербургскому и Ораниенбаумскому шоссе, далее — по Дворцовому проспекту.
- Через Кронштадт по Приморскому шоссе, ЗСД и КАД, затем — по Краснофлотскому шоссе и Дворцовому проспекту.
- Через Стрельну и Петергоф вдоль Финского залива.
Без пробок дорога займёт примерно 30–45 минут. На некоторых маршрутах могут встречаться платные участки. Около парка есть бесплатная парковка.
Интересные факты об Ораниенбауме
- Название происходит от немецкого Oranienbaum («апельсиновое дерево»). По легенде, Пётр I посетил резиденцию Меншикова и увидел оранжерею с табличками «Citrus aurantium» (название сорта цитрусовых). Императору понравилось сочетание слов, и он дал усадьбе такое название.
- Ораниенбаум — единственный из императорских пригородов, который не подвергся разрушению в годы Великой Отечественной войны. Это произошло благодаря «Ораниенбаумскому плацдарму» — территории, которая не была захвачена врагом.
- В ансамбле есть Китайский дворец, построенный в конце 1750-х — конце 1760-х годов по проекту Антонио Ринальди. Он служил «собственной дачей» Екатерины II. Дворец украшен в китайском стиле, а его главная достопримечательность — Стеклярусный кабинет с вышивкой на стенах.