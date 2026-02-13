Городовой / Вопросы о Петербурге / Как добраться от Санкт-Петербурга до Ораниенбаума?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не многолетник, а мечта: неприхотлив, цветет 3 месяца подряд, аромат на 2 км в округе Полезное
Как разморозить воду в трубе без повреждений: лайфхаки, которые спасут зимой Полезное
Эрмитаж для всех: бесплатный вход 22 февраля ко Дню защитника Отечества Город
Город-миллионник, который находится на границе Европы и Азии - координаты знаменитого обелиска: сюда едут со всей России Полезное
Внезапно – РЖД обновили правила для пассажиров: комфорт одних за счет комфорта других – люди не перестают обсуждать Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как добраться от Санкт-Петербурга до Ораниенбаума?

Опубликовано: 13 февраля 2026 17:55
 Проверено редакцией
дворец
Как добраться от Санкт-Петербурга до Ораниенбаума?
Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev
Добраться от Санкт-Петербурга до Ораниенбаума можно на электричке, автобусе или автомобиле. 

Дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаум (сейчас — часть города Ломоносова) расположен примерно в 40 км от Санкт-Петербурга. Добраться туда можно несколькими способами: на электричке, автобусе, автомобиле или такси.

Откуда отправляются электрички до Ораниенбаума?

Электрички отправляются с Балтийского вокзала (станция метро «Балтийская»). Нужно доехать до станции «Ораниенбаум-1». От станции до входа в парк (Дворцовый проспект, 50) примерно 1,2 км — это расстояние можно преодолеть пешком за 15–20 минут.

Электрички ходят по расписанию, примерно каждые 20–60 минут. Время в пути — около 50–60 минут. Стоимость проезда в 2026 году — около 90 рублей на обычный поезд и 104 рублей на «Ласточку».

Как доехать до Ораниенбаума на автобусе?

Есть несколько вариантов автобусных маршрутов.

  • От метро «Автово». Подойдут автобусы №200, 204Э (до Привокзальной площади) и №401 (до Большого Меншиковского дворца).
  • От метро «Проспект Ветеранов». Можно сесть на автобус №343Э до железнодорожной станции «Ораниенбаум-1». От остановки до парка примерно 15 минут пешком.

Время в пути на автобусе — около 1 часа, с учётом пробок может быть дольше. Стоимость проезда — примерно 80 рублей.

Какой маршрут до Ораниенбаума на автомобиле?

Можно рассмотреть несколько вариантов маршрутов:

  • По проспекту Стачек, затем по Петергофскому, Санкт-Петербургскому и Ораниенбаумскому шоссе, далее — по Дворцовому проспекту.
  • Через Кронштадт по Приморскому шоссе, ЗСД и КАД, затем — по Краснофлотскому шоссе и Дворцовому проспекту.
  • Через Стрельну и Петергоф вдоль Финского залива.

Без пробок дорога займёт примерно 30–45 минут. На некоторых маршрутах могут встречаться платные участки. Около парка есть бесплатная парковка.

Интересные факты об Ораниенбауме

  • Название происходит от немецкого Oranienbaum («апельсиновое дерево»). По легенде, Пётр I посетил резиденцию Меншикова и увидел оранжерею с табличками «Citrus aurantium» (название сорта цитрусовых). Императору понравилось сочетание слов, и он дал усадьбе такое название.
  • Ораниенбаум — единственный из императорских пригородов, который не подвергся разрушению в годы Великой Отечественной войны. Это произошло благодаря «Ораниенбаумскому плацдарму» — территории, которая не была захвачена врагом.
  • В ансамбле есть Китайский дворец, построенный в конце 1750-х — конце 1760-х годов по проекту Антонио Ринальди. Он служил «собственной дачей» Екатерины II. Дворец украшен в китайском стиле, а его главная достопримечательность — Стеклярусный кабинет с вышивкой на стенах.
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
А это правда в Петербурге? Тест на знание самых странных названий улиц города