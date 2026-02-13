С февраля по апрель фикусу Бенджамина - вместо воды: 1 ложка на литр - и зеленая шевелюра лезет на глазах, обрастет весь за 3 дня

Эффективная подкормка для декоративности фикуса Бенджамина

Фикус Бенджамина — популярное комнатное растение, которое способно украсить любой дом или офис. Чтобы он всегда выглядел презентабельно, имел пышную листву и не сбрасывал листья, важно обеспечить ему правильный уход, включая регулярное удобрение.

Важнейшая зимняя подкормка

Подкармливать фикус рекомендуется круглый год, проводить процедуры желательно примерно один раз в месяц. Отличным вариантом для зимних подкормок является раствор на основе дрожжей, пишет эксперт портала "Антонов сад". Такие подкормки способствуют активизации полезных микроорганизмов в почве, что активизирует работу корневой системы, помогают растению лучше усваивать питательные вещества и укрепляют его иммунитет. Благодаря натуральному допингу даже самый чахлый фикус обрастет зеленой шевелюрой за 3 дня.

Приготовление питательного раствора

Для приготовления удобрения нужно растворить одну столовую ложку сухих дрожжей (около 10–12 граммов) в литре теплой воды. Затем следует добавить две столовые ложки сахара, чтобы запустить процесс брожения. Смесь следует оставить в теплом месте на несколько часов. Пока не появится пена и характерный запах. Длительное настаивание (около суток) не рекомендуется.

Внесение удобрения

Перед использованием полученный раствор разбавьте водой в пропорции один к пяти. Поливать фикус лучше по увлажненной почве. При этом количество жидкости нужно уменьшить по сравнению с обычным поливом. Такой подход поможет фикусу оставаться крепким и красивым даже в холодное время года.

Личный опыт цветовода

"Раствор на основе дрожжей - отличное средство для подкормки фикусов. Оно не только положительно сказывается на жизнедеятельности растений, но и хорошо питает почву. При этом эффект удобрение имеет "долгоиграющий", - рассказала Фаина из Курска.

Ранее портал "Городовой" рассказал про незаменимую подкормку для декабриста.