Фантастика и сумасшествие: 5 мест в Сочи, которые перевернут представление о мире - обязательны к посещению

Собираетесь в Сочи и хотите увидеть нечто особенное? Забудьте о банальных маршрутах! Вот пять мест, по мнению автора блога "Т-Ж", которые подарят незабываемые впечатления и заставят влюбиться в этот город навсегда.
Что посмотреть в Сочи
Дендрарий
Настоящий парк-музей под открытым небом. Представьте себе место, где круглый год цветут экзотические растения со всего мира. Здесь можно прогуляться по живописным аллеям, насладиться ароматами и полюбоваться видами на море и горы с самой высокой точки.
Олимпийский парк
Эхо великих побед. Здесь можно почувствовать атмосферу грандиозных спортивных событий. Вы увидите знаменитые арены, где творилась история, а по вечерам вас ждет завораживающее шоу музыкального фонтана.
Сочи Парк
Если вы ищете место, где весело будет и детям, и взрослым, то отправляйтесь в Сочи Парк. Этот огромный развлекательный комплекс с аттракционами, зоопарком, дельфинарием и интерактивными зонами подарит вам море позитивных эмоций и ярких воспоминаний.
Роза Хутор
Для любителей активного отдыха и захватывающих дух пейзажей отлично подойдет Роза Хутор. Поднимитесь на высоту более двух тысяч метров по канатной дороге и насладитесь панорамой Кавказских гор. А если вы предпочитаете неспешные прогулки, то живописная набережная и "тропа здоровья" запомнятся вам надо.
Санаторий Орджоникидзе
Настоящая заброшенная роскошь. Отправляйтесь в путешествие во времени, исследуя этот величественный, но ныне заброшенный санаторий. Построен он в сталинскую эпоху и до сих пор хранит в себе дух прошлого, где дикая природа переплетается с остатками былой красоты архитектуры. Это место окутано тайной и производит неизгладимое впечатление.
Конечно, без внимания не стоит оставлять и Дачу Сталина, и Сочинский океанариум, и центральную набережную, и порт. Каждый объект культуры вызовет бурю положительных эмоций.
