От сада Сан-Галли до ВСМ: «Красная стрела» построит восьмиэтажку на Черняховского

Территория находится напротив сада Сан-Галли.

Компания «Красная стрела» приобрела участок площадью примерно 3,2 тыс. кв. м на улице Черняховского для строительства жилого дома, сообщает «Деловой Петербург».

Сделка завершена в начале февраля, стоимость территории не разглашается. Директор по маркетингу и продукту ГК «Красная стрела» Марина Агеева отметила, что компания только начинает работу над проектом и проводит градостроительную подготовку.

По мнению экспертов, на участке возможно построить восьмиэтажный дом общей площадью около 10 тыс. кв. м, из них жилая — примерно 6 тыс. кв. м.

Руководитель по развитию продукта Hansa Group Павел Евсюков назвал расположение напротив сада Сан-Галли ключевым преимуществом участка, а также выделил близость к коммерческой и транспортной инфраструктуре центра Петербурга.

Однако рядом планируется строительство высокоскоростной магистрали.