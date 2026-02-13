Городовой / Полезное / Раньше муж ненавидел это блюдо – а теперь просит каждый день: пара секретов – и привычный продукт станет вашей гастрономической фишкой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Обещали сладкие плоды - оказались кислятиной: обхожу за километр два сорта томатов - вот в чем дело Полезное
Санкт-Петербург в США: реальные и вымышленные тезки Северной столицы Вопросы о Петербурге
Малиновка в Петербурге: почему редкая птица решила зимовать в Петербурге Город
Чем знаменито «Марсово поле» в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Финский залив в ледяных оковах: самый мощный мороз за десятилетие Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Раньше муж ненавидел это блюдо – а теперь просит каждый день: пара секретов – и привычный продукт станет вашей гастрономической фишкой

Опубликовано: 13 февраля 2026 17:07
 Проверено редакцией
Раньше муж ненавидел это блюдо – а теперь просит каждый день: пара секретов – и привычный продукт станет вашей гастрономической фишкой
Раньше муж ненавидел это блюдо – а теперь просит каждый день: пара секретов – и привычный продукт станет вашей гастрономической фишкой
Legion-Media
Домочадцы будут без ума от такого блюда и попросят добавки

Самая обычная капуста станет вашей кулинарной изюминкой, если знать пару простых секретов. Рецептом и лайфхаками по ее приготовлению поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Для приготовления вам потребуются:

  • лук-порей и лук репчатый – по 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • капуста – 800 г;
  • растительное масло – 5 ст. л.;
  • томатная паста – 1,5 ст. л.;
  • аджика – 1 ч. л.;
  • вода – 5 ст. л.;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • соль и черный молотый перец.

Для разнообразия можно добавить в блюдо чеснок или сладкий перец, фасоль, консервированную кукурузу.

Также нужна широкая толстостенная сковорода.

Способ приготовления

Нарежьте лук-порей и репчатый лук крупными полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Так же крупно нашинкуйте капусту. Влейте масло на разогретую сковороду и обжарьте лук с морковью до легкой карамелизации. Добавьте капусту, перемешайте, закройте крышкой и поставьте огонь на минимум. Тушите овощи 10 минут.

Приготовьте соус: для этого перемешайте томатную пасту, аджику и воду. Влейте в сковороду и тушите еще 10 минут.

Посолите, поперчите, добавьте сахар и чуть увеличьте огонь. Жарьте капусту около 5 минут до образования золотистой корочки. Затем выключите конфорку и дайте капусте постоять 1-2 минуты.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт легких ажурных блинов на молоке.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Без утеплителей и пленок: как крестьяне делали теплые полы в деревенских домах 
Нарежьте, залейте сливками – и ресторанное блюдо готово: простой и эффектный ужин за несколько минут
Всего 1 ложка - и ленивый спатифиллум выпускает белые "паруса" пачками: словно корабль, а не растение