Раньше муж ненавидел это блюдо – а теперь просит каждый день: пара секретов – и привычный продукт станет вашей гастрономической фишкой

Самая обычная капуста станет вашей кулинарной изюминкой, если знать пару простых секретов. Рецептом и лайфхаками по ее приготовлению поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».
Ингредиенты
Для приготовления вам потребуются:
- лук-порей и лук репчатый – по 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- капуста – 800 г;
- растительное масло – 5 ст. л.;
- томатная паста – 1,5 ст. л.;
- аджика – 1 ч. л.;
- вода – 5 ст. л.;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль и черный молотый перец.
Для разнообразия можно добавить в блюдо чеснок или сладкий перец, фасоль, консервированную кукурузу.
Также нужна широкая толстостенная сковорода.
Способ приготовления
Нарежьте лук-порей и репчатый лук крупными полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Так же крупно нашинкуйте капусту. Влейте масло на разогретую сковороду и обжарьте лук с морковью до легкой карамелизации. Добавьте капусту, перемешайте, закройте крышкой и поставьте огонь на минимум. Тушите овощи 10 минут.
Приготовьте соус: для этого перемешайте томатную пасту, аджику и воду. Влейте в сковороду и тушите еще 10 минут.
Посолите, поперчите, добавьте сахар и чуть увеличьте огонь. Жарьте капусту около 5 минут до образования золотистой корочки. Затем выключите конфорку и дайте капусте постоять 1-2 минуты.
Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт легких ажурных блинов на молоке.