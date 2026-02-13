Раньше муж ненавидел это блюдо – а теперь просит каждый день: пара секретов – и привычный продукт станет вашей гастрономической фишкой

Домочадцы будут без ума от такого блюда и попросят добавки

Самая обычная капуста станет вашей кулинарной изюминкой, если знать пару простых секретов. Рецептом и лайфхаками по ее приготовлению поделилась автор Дзен-канала «Наш уютный дом».

Ингредиенты

Для приготовления вам потребуются:

лук-порей и лук репчатый – по 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

капуста – 800 г;

растительное масло – 5 ст. л.;

томатная паста – 1,5 ст. л.;

аджика – 1 ч. л.;

вода – 5 ст. л.;

сахар – 1 ч. л.;

соль и черный молотый перец.

Для разнообразия можно добавить в блюдо чеснок или сладкий перец, фасоль, консервированную кукурузу.

Также нужна широкая толстостенная сковорода.

Способ приготовления

Нарежьте лук-порей и репчатый лук крупными полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Так же крупно нашинкуйте капусту. Влейте масло на разогретую сковороду и обжарьте лук с морковью до легкой карамелизации. Добавьте капусту, перемешайте, закройте крышкой и поставьте огонь на минимум. Тушите овощи 10 минут.

Приготовьте соус: для этого перемешайте томатную пасту, аджику и воду. Влейте в сковороду и тушите еще 10 минут.

Посолите, поперчите, добавьте сахар и чуть увеличьте огонь. Жарьте капусту около 5 минут до образования золотистой корочки. Затем выключите конфорку и дайте капусте постоять 1-2 минуты.

Ранее портал «Городовой» опубликовал рецепт легких ажурных блинов на молоке.