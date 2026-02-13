Внезапно – РЖД обновили правила для пассажиров: комфорт одних за счет комфорта других – люди не перестают обсуждать

С какими новыми правилами придется смириться пассажирам поездов.

С 2026 года РЖД ввели новые правила проезда в поездах дальнего следования. Одно из нововведений касается пассажиров верхних полок. Экономист и автор Т-Ж Екатерина Мирошкина рассказала, к каким нововведениям придется привыкнуть путешественникам.

Спор между верхней и нижней полкой теперь закрыт

Теперь пассажиры верхних полок имеют право спускаться на нижние в строго оговоренное время:

Полчаса утром – во временной промежуток с 07:00 до 10:00.

Не больше 1 часа с 12:00 до 15:00.

Полчаса вечером с 19:00 до 21:00.

Итого – до 2-х часов в день в общей сложности.

В остальное время суток сидеть внизу можно только в том случае, если пассажир нижней полки на это согласен. Если нет – увы, придется подняться наверх, даже если вы не успели перекусить или вам неудобно быть наверху. Но и в этом случае есть варианты: например, поменять место с доплатой, посетить вагон-ресторан или спросить у проводника, есть ли где свободные места за столиком.

Где хранить багаж

Если в вагоне есть верхняя багажная полка, то пассажир на верхней полке может держать свои сумки и чемоданы только наверху. Исключение – если в купе есть только верхнее или только нижнее место: тогда у каждого пассажира есть право воспользоваться таким местом для хранения независимо от того, снизу или сверху он едет.

Никаких шумных посиделок

Слушать музыку и смотреть видео без наушников, долго разговаривать по телефону и шуметь с друзьями и близкими теперь нельзя. РЖД стремятся создать максимально комфортную и спокойную атмосферу без лишних споров и нервотрепки.

