Финский залив в ледяных оковах: самый мощный мороз за десятилетие

Опубликовано: 13 февраля 2026 17:00
Ситуация напоминает обледенение 2011 года.

Финский залив ожидает самого интенсивного обледенения за последние десять лет, сообщает газета Helsingin Sanomat.

С начала февраля там наблюдается беспрецедентный объем льда, превосходящий данные прошлых сезонов; ледяной покров продвигается вдоль берегов Финляндии вплоть до Архипелагового моря.

Эта картина схожа с заморозками зимы 2011 года, когда север Балтики полностью покрылся льдом.

Как отметил научный сотрудник геоэкологического и морского центра им. Иммануила Канта Николай Белов для РИА Новости, причиной стали затяжные морозы, особенно сильные в Калининградской области.

Балтика замерзает неоднородно: на мелководье у Пионерского лед выходит за 100 метров, а на глубоких участках вроде Светлогорска и Зеленоградска он короче и разрушается ветром.

Юлия Аликова
Город
