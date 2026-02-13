Чем знаменито «Марсово поле» в Санкт-Петербурге?

«Марсово поле» — это исторический памятник борцам революции.

Марсово поле в Санкт-Петербурге — это не просто парк, а многослойный исторический памятник, где переплетаются военная история, революционные события и современная жизнь города. Это место, где прошлое и настоящее сосуществуют в гармонии: здесь можно увидеть следы эпохальных событий и одновременно насладиться прогулкой в благоустроенном парке.

История и происхождение названия

Изначально территория была болотистым участком, который осушили по приказу Петра I вскоре после основания города. В начале XVIII века место называли «Большой луг» или «Потешное поле», так как здесь проводились военные учения и устраивались народные гуляния.

Официальное название «Марсово поле» появилось во времена Екатерины II по аналогии с Марсовыми полями в Париже и Древнем Риме, где проводились военные тренировки в честь бога Марса — древнеримского бога войны.

Мемориальный комплекс

Центральным элементом Марсового поля является мемориальный комплекс, посвящённый борцам революции. Он представляет собой братские могилы участников революционных событий и Гражданской войны.

23 марта 1917 года здесь похоронили 184 жертв Февральской революции. Позже появились могилы борцов Октябрьской революции и Гражданской войны. Всего в братских могилах Марсового поля покоится около 240 человек.

Проект мемориала разработал архитектор Лев Руднев. Комплекс окружён гранитными плитами с высеченными надписями, авторами которых были известные советские деятели культуры и политики, включая А. В. Луначарского.

В 1918–1944 годах площадь носила название «Площадь Жертв Революции», но затем ей вернули историческое название.

Вечный огонь

В 1957 году, накануне 40-летия Октябрьской революции, на Марсовом поле зажгли первый в СССР Вечный огонь. От этого пламени через 10 лет зажгли огонь на могиле Неизвестного солдата в Москве.

Современное состояние

Сегодня Марсово поле — это благоустроенный парк с ухоженными газонами, пешеходными дорожками и скамейками для отдыха. Территория включена в список объектов культурного наследия и находится под охраной государства.

Парк открыт круглосуточно, вход свободный.

