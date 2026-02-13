Городовой / Город / Итоги февраля-2026 в Петербурге: рекордный мороз как в 2012-м и редкое солнце
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Обещали сладкие плоды - оказались кислятиной: обхожу за километр два сорта томатов - вот в чем дело Полезное
Санкт-Петербург в США: реальные и вымышленные тезки Северной столицы Вопросы о Петербурге
Малиновка в Петербурге: почему редкая птица решила зимовать в Петербурге Город
Раньше муж ненавидел это блюдо – а теперь просит каждый день: пара секретов – и привычный продукт станет вашей гастрономической фишкой Полезное
Чем знаменито «Марсово поле» в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Итоги февраля-2026 в Петербурге: рекордный мороз как в 2012-м и редкое солнце

Опубликовано: 13 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Итоги февраля-2026 в Петербурге: рекордный мороз как в 2012-м и редкое солнце
Итоги февраля-2026 в Петербурге: рекордный мороз как в 2012-м и редкое солнце
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Александр Колесов подвел погодные итоги.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвёл итоги погоды за первые 10 дней февраля 2026 года.

По его словам, средняя температура воздуха в городе составила ровно минус 11 °C — такого холодного начала февраля не фиксировали с 2012 года.

«Да, был ещё холодный 2021 год, но там немного теплее, −10 гр. А в большинстве остальных лет температура декады составляла от −1 до −6 гр., в 2016 году даже выше 0 гр. было. Так что у нас сохранялась хорошая зимняя погода, но температура воздуха ниже нормы на 5,5 гр», — отметил он.

Специалист уточнил, что снегопады в городе шли непрерывно. Однако в восемь дней декады осадков было немного — чуть свыше 5 мм, или 16% месячной нормы. Это всё равно превышает показатели первой декады 2024 года (3,9 мм) и 2017 года (3,1 мм).

Солнце выглядывало 6 дней, а суммарное время солнечного света достигло 20 часов. Это почти вдвое меньше рекорда 1996 года (36,9 часа), но значительно больше, чем в недавние годы.

По словам Колесова, лишь в 2021 году оно составило 21 час, а в 2012-м — 28,6 часа. Для сравнения с пасмурным периодом подойдёт 2016 год, когда 1 февраля солнце мелькнуло всего на 1 час, а затем исчезло на 11 дней.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
872 дня в аду: в Петербурге открылась уникальная выставка фотографий Бориса Кудоярова
Городская соль реально угрожает зверью: я нашел три признака, что вашему псу скоро будет плохо — не ждите, пока он начнет хромать
В Петербурге бояться нечего, но вот мой хитрый трюк для личного успокоения: если идешь ночью, делай только так, и все будет отлично