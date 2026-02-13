Городовой / Город / «Симбиоз» в Эрарте: автопортреты, фото и борьба с экзистенциальным страхом
«Симбиоз» в Эрарте: автопортреты, фото и борьба с экзистенциальным страхом

Опубликовано: 13 февраля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Автор работ - фотограф Анастасия Воробьева.

В музее современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге откроется выставка, где через автопортреты, реальные фото и модели ИИ исследуется человек как представитель иной биологической формы. Об этом заявили представители пресс-службы музея.

Стартует выставка Rosemary — лаборатория женских образов, объединяющая генеративные алгоритмы с биологическими формами и порождающая существ, выглядящих одновременно живыми и фантастическими, говорится в анонсе.

Художница Анастасия Воробьева, известная под творческим именем Rosemary, подготовила серию "Rosemary. Симбиоз".

Главная идея экспозиции — борьба с экзистенциальным страхом, стремление к внутреннему миру и чувству полноты бытия.

"Эрарта" — ведущий частный музей современного искусства в России. Его коллекция включает свыше 2800 произведений более 300 авторов из разных уголков страны, а также уникальные проекты музея вроде инсталляций U-Space, "Озвученных историй картин", "Изолитературы" и "Изоанимации".

Кроме постоянной экспозиции, ежегодно здесь проводят свыше 40 выставок по живописи, скульптуре, фото, моде, дизайну, архитектуре и видеоарту.

Юлия Аликова
Город
