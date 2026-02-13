В честь кого получил свое название Васильевский остров в Санкт-Петербурге?

Васильевский остров в Санкт-Петербурге получил своё название от новгородца-первопоселенца по имени Василий, который мог быть владельцем или основателем поселения на острове.

Васильевский остров в Санкт-Петербурге получил своё название ещё в допетровские времена. Согласно историческим документам, в 1500 году в писцовой книге Новгорода этот остров фигурировал как «Васильевский». Есть версия, что название произошло от новгородца-первопоселенца по имени Василий, который мог быть владельцем или основателем поселения на острове.

Существует и другая легенда, связывающая название с артиллеристом Василием Корчминым, который командовал батареей на острове во времена Петра I. По этой версии, Пётр I часто писал ему приказы с лаконичной пометкой: «Василию на остров!». Однако историки считают, что название существовало задолго до эпохи Петра.

Интересно, что у острова были и другие названия. Финно-угорские племена называли его Хирвисаари («Лосиный остров»), а шведы — Даммархольм («Прудовой остров»).

Как добраться до Васильевского острова?

Васильевский остров расположен на западе Санкт-Петербурга. С центром города его соединяют четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Биржевой и Тучков. На метро можно доехать до станций «Василеостровская», «Приморская» и «Спортивная».

На наземном транспорте: автобусы №1, 6, 7, 128, троллейбусы №10 и 11, трамваи №6 и 40.

Пешком можно добраться из центра по Дворцовому мосту, из Адмиралтейского района — по Благовещенскому, с Петроградской стороны — по Биржевому, Тучкову или мосту Бетанкура.

