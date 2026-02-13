1 ложка на литр - и фикус Бенджамина превратится в дерево прямо на глазах: зеленее изумруда, никакого "листопада"

Эффективная подкормка для фикуса Бенджамина

Ключевым элементом для фикуса Бенджамина является азот. Этот компонент позволяет комнатному растению оставаться зеленым, активизирует рост, а также помогает избежать внезапной потери листьев. Азотные удобрения можно использовать на постоянной основе, но важно не нарушать дозировки.

Канал «Цветущий мир Виктории» советует воспользоваться проверенным рецептом подкормки. Для приготовления понадобится всего два компонента:

вода – 1 литр;

нашатырный спирт – 1 чайная ложка.

«Нашатырный спирт — это раствор аммиака, а аммиак на 90% состоит из азота. Азот — ключевой элемент для роста зелёной массы, особенно для фикуса, которому нужны крепкие стебли и пышные листья», - сообщает источник.

Добавляем в воду нашатырный спирт, тщательно перемешиваем и переливаем раствор в пульверизатор. Далее опрыскиваем стебли и листья фикуса Бенджамина. Лучше всего проводить процедуру в утреннее время, когда нет сильных солнечных лучей.

Не стоит повторять подкормку слишком часто, достаточно всего одного раза в месяц. Эффект будет заметен через неделю после первого опрыскивания, но важно не останавливаться на достигнутом. Следует продолжать использовать нашатырный спирт на постоянной основе. Особенно важно проводить опрыскивание зимой и весной.

Советы от цветовода:

«Используйте только свежий раствор — он быстро теряет свойства на воздухе» «Не превышайте дозировку (1 ч. л. на 1 л), чтобы не обжечь листья» «Перед опрыскиванием протрите листья влажной тряпочкой, чтобы убрать пыль — так питание лучше усвоится»

