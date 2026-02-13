Что посмотреть самостоятельно на Васильевском острое в Санкт-Петербурге?

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге можно не только посетить различные музеи и памятные места, но и насладиться видом на достопримечательности города.

Стрелка Васильевского острова — визитная карточка района. Здесь расположены Ростральные колонны и здание Биржи. С этого места открывается панорамный вид на Дворцовую набережную, Петропавловскую крепость, Зимний дворец и другие достопримечательности.

Кунсткамера — первый музей России, основанный Петром I в 1714 году. В коллекции — экспонаты, рассказывающие о культуре разных народов, а также анатомические редкости. Среди экспонатов — Готторпский глобус диаметром более 3 м, созданный в Голштинии и подаренный Петру I.

Университетская набережная — парадная часть острова. Здесь можно увидеть сфинксов, привезённых из Египта, здание Двенадцати коллегий (сейчас — главный корпус СПбГУ), Меншиковский дворец и Кунсткамеру. С набережной открываются виды на шпиль Петропавловской крепости и Исаакиевский собор.

Академия художеств — учебное заведение, основанное в 1757 году. В музее при академии представлены слепки античных скульптур, копии работ итальянских мастеров, работы студентов и макеты знаменитых сооружений.

Андреевский собор — памятник архитектуры XVIII века, действующий храм. Над входом расположен барельеф с ангелами, держащими орден Андрея Первозванного. Внутри можно увидеть деревянный иконостас в стиле ренессансного барокко.

Смоленское кладбище — старинное кладбище с часовней блаженной Ксении Петербургской. Часовня расположена на месте погребения святой, которая считается покровительницей Санкт-Петербурга.

Ледокол «Красин» — музей, расположенный на набережной Лейтенанта Шмидта. Это ледокол-музей, где можно узнать о истории освоения Арктики.

Василеостровский рынок — гастрономическое пространство с лавками, бистро и кофейнями.

Музей-аптека доктора Пеля — старейшая аптека Санкт-Петербурга. На экскурсии можно узнать об истории аптекарского дела, а также о легендах, связанных с этим местом.