30 г в барабан – и даже "каменные" полотенца станут мягче пуха и нежнее летнего облачка: прямо как в роскошных отелях

Как вернуть "дубовым" полотенцам былую мягкость и пушистость

Каждой хозяйке известно, что махровые полотенца становятся жесткими буквально через несколько стирок. Они встают колом и начинают походить на "наждачку". Но торопиться с покупкой новых не стоит. Эксперт по домоводству Марина Жукова нашла простейший и рабочий способ, который вернет "каменным" полотенцам прежнюю мягкость и пушистость. Станут как новые: нежнее летнего облака.

Ошибки при стирке полотенец

По словам эксперта, во-первых, не нужно пользоваться при стирке махровых полотенец кондиционером для белья. Он обволакивает ткань невидимой пленкой, из-за которой петельки полотенец не распушаются. В результате теряется их воздушность.

Во-вторых, при стирке не стоит забивать барабан стиральной машины. Иначе полотенца не распушатся и не простираются от моющих средств. Достаточно загрузки в 50%.

Как вернуть полотенцам мягкость

В-третьих, размягчить полотенца поможет специальный состав. Для его приготовления понадобится:

пищевая сода – 30 граммов;

тертое хозяйственное с глицерином – 70 граммов.

Указанные ингредиенты нужно смешать. Затем следует выложить полотенце в барабан и пересыпать его полученной смесью. После уложить другое полотенце и пересыпать его смесью: так полотенца будут отстирываться равномерно. Останется только запустить стирку при 60 градусах на 1 час и выставить отжим на 800 оборотов, а после все просушить, но не у батареи.

Как отметила Марина Жукова, сода и хозяйственное мыло с глицерином смягчат ткань и отстирают полотенца от неприятных запахов и остатков стирального порошка. Результат приятно удивит.

Ранее мы сообщали, какой еще способ вернет полотенцам мягкость и пушистость.