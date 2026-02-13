Городовой / Полезное / 30 г в барабан – и даже "каменные" полотенца станут мягче пуха и нежнее летнего облачка: прямо как в роскошных отелях
Опубликовано: 13 февраля 2026 11:34
30 г в барабан – и даже "каменные" полотенца станут мягче пуха и нежнее летнего облачка: прямо как в роскошных отелях
30 г в барабан – и даже "каменные" полотенца станут мягче пуха и нежнее летнего облачка: прямо как в роскошных отелях
Legion-Media
Как вернуть "дубовым" полотенцам былую мягкость и пушистость 

Каждой хозяйке известно, что махровые полотенца становятся жесткими буквально через несколько стирок. Они встают колом и начинают походить на "наждачку". Но торопиться с покупкой новых не стоит. Эксперт по домоводству Марина Жукова нашла простейший и рабочий способ, который вернет "каменным" полотенцам прежнюю мягкость и пушистость. Станут как новые: нежнее летнего облака.

Ошибки при стирке полотенец

По словам эксперта, во-первых, не нужно пользоваться при стирке махровых полотенец кондиционером для белья. Он обволакивает ткань невидимой пленкой, из-за которой петельки полотенец не распушаются. В результате теряется их воздушность.

Во-вторых, при стирке не стоит забивать барабан стиральной машины. Иначе полотенца не распушатся и не простираются от моющих средств. Достаточно загрузки в 50%.

Как вернуть полотенцам мягкость

В-третьих, размягчить полотенца поможет специальный состав. Для его приготовления понадобится:

  • пищевая сода – 30 граммов;
  • тертое хозяйственное с глицерином – 70 граммов.

Указанные ингредиенты нужно смешать. Затем следует выложить полотенце в барабан и пересыпать его полученной смесью. После уложить другое полотенце и пересыпать его смесью: так полотенца будут отстирываться равномерно. Останется только запустить стирку при 60 градусах на 1 час и выставить отжим на 800 оборотов, а после все просушить, но не у батареи.

Как отметила Марина Жукова, сода и хозяйственное мыло с глицерином смягчат ткань и отстирают полотенца от неприятных запахов и остатков стирального порошка. Результат приятно удивит.

Автор:
Ольга Зайцева
