Городовой / Город / «Олимпийские надежды»: Газпром строит новый стадион в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
7,6% к пенсии без заявлений: петербуржцы получили прибавку Город
Раскладываю семена по поверхности – и через 45 дней наслаждаюсь свежей зеленью: лайфхаки по выращиванию базилика на подоконнике Полезное
Где находится автовокзал Санкт-Петербурга? Вопросы о Петербурге
30 г в барабан – и даже "каменные" полотенца станут мягче пуха и нежнее летнего облачка: прямо как в роскошных отелях Полезное
Изменения в оплате ЖКУ с 1 марта: новые сроки и порядок предоставления квитанций Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Олимпийские надежды»: Газпром строит новый стадион в Петербурге

Опубликовано: 13 февраля 2026 11:30
 Проверено редакцией
«Олимпийские надежды»: Газпром строит новый стадион в Петербурге
«Олимпийские надежды»: Газпром строит новый стадион в Петербурге
Global Look Press / Serguei Fomine
Стадион будет предназначен для тренировок «Зенита».

В Приморском районе Санкт-Петербурга фонд «Газпром социальные инициативы» возведет стадион «Олимпийские надежды». Об этом сообщает «ДП» со ссылкой на КГИОП.

Стадион предназначат для занятий ФК «Зенит».

Согласно заключению КГИОП, на улице Аккуратова создадут физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя залами, стадионом, футбольным полем, роллердромом и беговыми дорожками, площадкой для волейбола, баскетбола, тенниса и прочих игр, а также зоной для воркаута и другими спортивными сооружениями.

Беглов информировал, что власти города согласовали передачу компании земельного участка под строительство стадиона «Олимпийские надежды».

Спорткомплекс дополнит существующую тренировочную инфраструктуру клуба в районе и будет задействован для городских событий.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
872 дня в аду: в Петербурге открылась уникальная выставка фотографий Бориса Кудоярова
Городская соль реально угрожает зверью: я нашел три признака, что вашему псу скоро будет плохо — не ждите, пока он начнет хромать
В Петербурге бояться нечего, но вот мой хитрый трюк для личного успокоения: если идешь ночью, делай только так, и все будет отлично