«Олимпийские надежды»: Газпром строит новый стадион в Петербурге

Стадион будет предназначен для тренировок «Зенита».

В Приморском районе Санкт-Петербурга фонд «Газпром социальные инициативы» возведет стадион «Олимпийские надежды». Об этом сообщает «ДП» со ссылкой на КГИОП.

Стадион предназначат для занятий ФК «Зенит».

Согласно заключению КГИОП, на улице Аккуратова создадут физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя залами, стадионом, футбольным полем, роллердромом и беговыми дорожками, площадкой для волейбола, баскетбола, тенниса и прочих игр, а также зоной для воркаута и другими спортивными сооружениями.

Беглов информировал, что власти города согласовали передачу компании земельного участка под строительство стадиона «Олимпийские надежды».

Спорткомплекс дополнит существующую тренировочную инфраструктуру клуба в районе и будет задействован для городских событий.