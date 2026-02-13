Городовой / Город / 7,6% к пенсии без заявлений: петербуржцы получили прибавку
7,6% к пенсии без заявлений: петербуржцы получили прибавку

Опубликовано: 13 февраля 2026 12:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online
Прибавку получили и работающие, и неработающие пенсионеры.

Средняя пенсия неработающих пенсионеров в Санкт-Петербурге почти достигла 30 тысяч рублей.

С 1 января индексация на 7,6% была проведена автоматически для всех 1,2 миллиона жителей города без необходимости подачи заявлений, сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» замглавы отделения Социального фонда Сергей Андрианов.​

Условия индексации

Повышение получили как работающие, так и неработающие пенсионеры — ставка одинакова для всех. Отличие лишь в конечной сумме: у трудоустроенных пенсионеров выплаты традиционно меньше.

Процесс выплат

Социальный фонд уточняет: заявления подавать не требуется. Индексация проходит в автоматическом порядке, средства зачисляются на карты без звонков и очередей.

Уже более миллиона петербуржцев получили январские выплаты с учетом прибавки.​

Автор:
Юлия Аликова
Город
