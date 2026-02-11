2 копеечных компонента - и кастрюля сверкает ярче солнца: ни налета, ни нагара - вековая посуда станет новой

Как очистить кастрюлю от известкового налета и нагара

Со временем любая кастрюля покрывается слоем известкового налета, из-за чего она быстрее загрязняется. Использование едкой химии для посуды – сомнительная идея. Домохозяйка Марина Жукова смогла найти безопасный способ чистки кастрюли, который убирает не только известковый налет, но и даже нагар.

Для удаления налета необходимо приготовить чистящую пасту. Она состоит только из двух компонентов:

сода – 3 столовые ложки;

перекись водорода – 2 столовые ложки.

Смешиваем компоненты до получения консистенции пасты. Состав не должен стекать по стенкам кастрюли, поэтому при необходимости добавляем соду или перекись водорода.

«Распределяю пасту по кастрюле. Растираю ее по стенкам, остатки оставляю на дне. Оставляю средство на 30-40 минут для контакта. Если известкового налета много, то пасту нужно оставить минимум на час», - сообщает Марина Жукова.

Далее приступаем к чистке кастрюли. Для этого понадобится металлическая губка. Достаточно пяти минут для полного очищения кухонной утвари. Во время чистки не забываем смачивать поверхность водой.

После этого остается только ополоснуть кастрюлю и убедиться в эффективности средства. Сода и перекись водорода без проблем справляются даже с сильным известковым налетом и нагаром. Компоненты являются безопасными для здоровья, а также помогут сэкономить, ведь они стоят «копейки».

Отзывы хозяек:

«Воду после замачивания кастрюли вылейте в унитаз и оставьте на ночь. Утром вас порадует белизной и санузел»

«Большое спасибо за способ! Теперь кастрюли в доме стали чистыми. Муж думает, что я купила новую посуду» «Такой способ чистки активно использую не только для кастрюль, но и сковородок. Только важно не пользоваться металлической губкой, так как можно испортить антипригарное покрытие сковороды. Нагар и так без проблем сойдет после соды и перекиси»

