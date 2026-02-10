Городовой / Полезное / Съездил по М-12 за 5000 рублей: стоит ли комфорт потраченных денег - личный опыт водителя
Новые лифты, спортплощадки и «Серебряный центр»: Беглов принял петербуржцев
На какой ветке метро Санкт-Петербурга находится Колпино?
Молодым читать бесполезно: 3 книги о любви и жизни, которые нужно прочесть только после 50
«Ленфильм» возрождается: Петербург возвращает киностудии былую славу
Не томаты, а урожайный конвейер: с каждого куста по 10 кг плодов, устанете собирать - вкус слаще меда, никакой кислинки
Съездил по М-12 за 5000 рублей: стоит ли комфорт потраченных денег - личный опыт водителя

Опубликовано: 10 февраля 2026 14:43
 Проверено редакцией
Городовой ру
Плюсы и минусы проезда по М-12

Одним из самых масштабных федеральных проектов последних лет стало строительство платной трассы "Восток". Водитель, автор канала о путешествиях лично протестировал М-12, на участке Москва – Казань. Его впечатления были противоречивыми: от искреннего восхищения до недоумения.

С одной стороны, дорога поражает качеством, с другой — высокой стоимостью проезда, которая заставляет задуматься о справедливости тарифов, пишет автор.

Основные плюсы трассы М-12:

  • Идеальное качество покрытия: ровный асфальт и плавная траектория движения.
  • Высокая скорость и отсутствие пробок: позволяет быстро преодолевать большие расстояния.
  • Современная система оплаты: рамки считывают номера на высокой скорости, исключая очереди.
  • Продуманная инфраструктура: наличие экодуков для безопасного перехода животных.
  • Впечатляющая архитектура: эстетичные мосты и конструкции вдоль трассы.

Но отметил автор и менее позитивные моменты.

Минусы поездки по трассе М-12:

  • Высокая стоимость проезда: поездка от Москвы до Казани может обойтись почти в 5000 рублей.
  • Недостаток инфраструктуры: заправки и точки сервиса расположены редко.
  • Жесткие тарифы: стоимость может необоснованно повышаться из-за внешних элементов на автомобиле (багажник на крыше).
  • Отсутствие атмосферы путешествия. Некоторым водителям больше нравится ехать по бесплатной и «атмосферной» М-7, где можно видеть более активную дорожную жизнь, хотя путь и занимает больше времени.

Трасса М-12 — это технологический прорыв, который экономит время, но обходится недешево и лишает дорогу привычного уклада. Водители оказались перед выбором: скорость и комфорт за высокую плату или бесплатные, но более долгие и ухабистые альтернативы. Будущее проекта зависит от гибкости тарифов и развития придорожной инфраструктуры, считает автор.

Ранее Городовой рассказывал об удивительной деревне миллионеров в 8 км от Кремля.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
