Городовой / Город / «ЛизаАлерт»: 191 человек спасён в январе, но школа безопасности трещит по швам
Опубликовано: 10 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
В январе поступило 280 заявок о пропаже людей в Северной столице и Ленобласти.

По результатам января живыми найдены 191 человек, сообщили в соцсетях отряда. В 26 случаях обнаружены тела погибших, в 10 установлена связь с родственниками, 21 заявка не подтвердилась, а 32 поиска завершились без успеха.

В частности, в январе отряд несколько дней разыскивал девятилетнего Пашу Тифитулина, сейчас подозреваемый в его убийстве содержится под стражей.

В «ЛизаАлерт» отмечают, неудивительно, что сейчас на горячую линию поступает много просьб срочно провести урок по безопасности в детском саду или школе.

Инструкторы отряда уже перегружены: приём заявок на второе полугодие открылся 16 января в полночь, но к 10 утра пришлось его закрыть из-за огромного спроса.

«Но даже там, где мы побываем, одна-единственная беседа имеет мало смысла, если те же правила не повторяют регулярно в семье»», — подчеркнули в «ЛизаАлерт».

Юлия Аликова
