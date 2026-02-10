Январский кинорекорд Петербурга: 899 млн и 1,5 млн зрителей

В январе кинотеатры Санкт-Петербурга заработали 899,2 млн рублей — это на 59,15% превышает результаты прошлого года. Лидером проката стала вторая часть «Чебурашки».
Кинотеатры Северной столицы привлекли 1,5 млн зрителей, а самый кассовый фильм — «Чебурашка 2» — собрал 306,34 млн рублей.
В топ-3 также вошли сказка «Буратино» (159,3 млн рублей) и ремейк «Простоквашино» (127 млн рублей).
По России общие сборы достигли 14,4 млрд рублей (+54,5% к январю 2025 года), а посещаемость обновила максимум за четыре года: 27,58 млн зрителей в стране.