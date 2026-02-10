Городовой / Город / Январский кинорекорд Петербурга: 899 млн и 1,5 млн зрителей
Январский кинорекорд Петербурга: 899 млн и 1,5 млн зрителей

Опубликовано: 10 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Andrey Titov / Business Online
Общая посещаемость кинотеатров также побила рекорд относительно последних четырех лет.

В январе кинотеатры Санкт-Петербурга заработали 899,2 млн рублей — это на 59,15% превышает результаты прошлого года. Лидером проката стала вторая часть «Чебурашки».

Кинотеатры Северной столицы привлекли 1,5 млн зрителей, а самый кассовый фильм — «Чебурашка 2» — собрал 306,34 млн рублей.

В топ-3 также вошли сказка «Буратино» (159,3 млн рублей) и ремейк «Простоквашино» (127 млн рублей).

По России общие сборы достигли 14,4 млрд рублей (+54,5% к январю 2025 года), а посещаемость обновила максимум за четыре года: 27,58 млн зрителей в стране.

Автор:
Юлия Аликова
Город
