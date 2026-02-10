Январский кинорекорд Петербурга: 899 млн и 1,5 млн зрителей

Новости по теме

Почему Вендел из «Зенита» забыл про сборы? Неожиданный пропуск и реакция клуба

Перейти

Петербуржцы массово спасают свои кинотеатры на диване — что же вышло из строя?

Перейти

Для зрителей? Зачем в японских общественных туалетах висит подвесной стульчик

Перейти

Театр для всех: как в Петербурге 1900-х частные салоны, студенческие кружки и «Буфф» делили зрителей по сословиям

Перейти

Ушёл великий зритель: искусствовед Сергей Даниэль скончался в Петербурге

Перейти