Петербург тонет в ипотечных долгах: просрочка +120% за год

Количество новых ипотечных сделок в конце 2025 года оказалось рекордным.

В Санкт-Петербурге значительно увеличился объем просрочки по ипотечным займам. С 1 января 2025 года по 1 января 2026 года этот показатель вырос с 4,5 млрд до 9,9 млрд рублей, то есть более чем вдвое.

Общая сумма ипотечной задолженности жителей города тоже продолжила увеличиваться: за год прибавилось 74,5 млрд рублей, достигнув 1,3 трлн рублей, сообщил в своем Telegram-канале Андрей Рябоконь.

Особенность ситуации заключается в рекордном числе новых ипотечных договоров в конце 2025 года. В декабре заключили 8,3 тыс. сделок на 50 млрд рублей, тогда как годом ранее в тот же месяц было 3,2 тыс. кредитов на 16,2 млрд.

Такой скачок и по новым займам, и по просрочкам по предыдущим сигнализирует о растущем финансовом давлении на заемщиков.