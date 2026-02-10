Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой самый большой аквапарк в Санкт-Петербурге?
Какой самый большой аквапарк в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 10 февраля 2026 16:10
 Проверено редакцией
Какой самый большой аквапарк в Санкт-Петербурге?
В Санкт-Петербурге есть несколько аквапарков, но одним из самых известных и крупных является «Питерлэнд».

Это крытый водно-развлекательный комплекс, который открылся в 2012 году и с тех пор стал популярным местом для семейного отдыха.

Аквапарк расположен на Приморском проспекте, 72, в одноимённом торговом центре. Ближайшая станция метро — «Беговая» (фиолетовая линия), от неё до комплекса примерно 10–15 минут пешком.
Площадь комплекса — 25 тысяч квадратных метров. Внутри поддерживается комфортная температура +31 °C, а купол аквапарка покрыт специальной плёнкой, которая пропускает УФ-лучи, поэтому внутри всегда светло и тепло.

Центральным элементом водной зоны стал пиратский корабль, построенный по мотивам «Чёрной жемчужины» из серии фильмов «Пираты Карибского моря». Его высота — 16 метров. От палубы отходят пять разноуровневых водных горок, которые понравятся как взрослым, так и детям.
Кроме горок, в «Питерлэнде» есть бассейны, детская зона, бани и сауны, СПА-комплекс.

Как работает аквапарк?

Режим работы: по понедельникам аквапарк открывается в 15:00, в остальные дни — в 10:00. Закрывается в 22:30.

Обратите внимание!

В связи с проведением работ на теплотрассе с 9 по 11 февраля 2026 г. аквапарк не работает.

Автор:
Пономарева Дарина
