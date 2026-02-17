Городовой / Полезное / Сыплю 1 горсть в лунку - собираю здоровый картофель: проволочник и медведка обходят участок стороной
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Фальшивые СМС от «Разумишкина»: петербуржцев заманивают на мошеннические ссылки Город
Российский город, основанный на 3 века раньше Москвы: историческое наследие тут на каждом шагу - что посетить Полезное
Никакой химии, только чистое мясо: Роскачество назвало топ-5 качественных продуктов начала 2026 года – можно смело брать Полезное
Чистота под землёй: Петербургское метро готово потратить более 4 млрд на уборку до 2029 года Город
Пересел с Skoda Yeti на Haval F7 - после пробега в 16 000 км сделал неутешительные выводы: что с автомобилем не так Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Лайфхак Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сыплю 1 горсть в лунку - собираю здоровый картофель: проволочник и медведка обходят участок стороной

Опубликовано: 17 февраля 2026 08:26
 Проверено редакцией
Сыплю 1 горсть в лунку - собираю здоровый картофель: проволочник и медведка обходят участок стороной
Сыплю 1 горсть в лунку - собираю здоровый картофель: проволочник и медведка обходят участок стороной
legion-media
Защита картофеля от вредителей без химии

Каждому дачнику очень обидно, когда вместо здорового картофеля вырастают обглоданные клубни. Главными виновниками испорченного урожая становятся мелкие вредители.

Проволочник и медведка - настоящие нахлебники, которые прогрызают ходы в клубнях и подъедают молодые побеги. Они быстро размножаются и способны уничтожить значительную часть посадок. Однако не спешите хвататься за тяжелую химию, поскольку есть более простые методы защиты.

Подготовка с осени
После сбора урожая уберите участок. Все растительные остатки, особенно корневища пырея и лопуха, необходимо удалить. Если оставить сорняки, они станут идеальным домом и едой для проволочника на всю зиму. Участок должен уходить под снег максимально чистым.

Посадка сидератов
Следует осенью посеять горчицу, а когда она подрастет до 10 см, ее нужно скосить и заделать в землю. Ту же процедуру повторяют и весной, до высадки основной культуры. Это не только обогащает почву, но и отлично отпугивает почвенных насекомых.

Ароматный удар по проволочнику
Отпугнуть вредителей можно, если приготовить особый раствор. Для этого понадобится:

  • вода - 1 л.;
  • березовый деготь - 1 ст. л.

Хорошенько перемешайте компоненты и замочите клубни перед посадкой. Резкий запах дегтя перебивает запах картофеля и дезориентирует вредителей.

Народная хитрость при посадке в лунку
Раньше в деревнях для этого использовали подручные средства, которые всегда были под рукой. Отлично зарекомендовали себя луковая шелуха и обычные древесные опилки.

Также при перекопке полезно вносить мел, известь или доломитовую муку (раз в 2 года), так как проволочник предпочитает кислые почвы, сообщает "Маленькая Дача".

Ранее "Городовой" рассказал, когда сеять петунию на рассаду.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 5
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью