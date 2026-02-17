Сыплю 1 горсть в лунку - собираю здоровый картофель: проволочник и медведка обходят участок стороной

Защита картофеля от вредителей без химии

Каждому дачнику очень обидно, когда вместо здорового картофеля вырастают обглоданные клубни. Главными виновниками испорченного урожая становятся мелкие вредители.

Проволочник и медведка - настоящие нахлебники, которые прогрызают ходы в клубнях и подъедают молодые побеги. Они быстро размножаются и способны уничтожить значительную часть посадок. Однако не спешите хвататься за тяжелую химию, поскольку есть более простые методы защиты.

Подготовка с осени

После сбора урожая уберите участок. Все растительные остатки, особенно корневища пырея и лопуха, необходимо удалить. Если оставить сорняки, они станут идеальным домом и едой для проволочника на всю зиму. Участок должен уходить под снег максимально чистым.

Посадка сидератов

Следует осенью посеять горчицу, а когда она подрастет до 10 см, ее нужно скосить и заделать в землю. Ту же процедуру повторяют и весной, до высадки основной культуры. Это не только обогащает почву, но и отлично отпугивает почвенных насекомых.

Ароматный удар по проволочнику

Отпугнуть вредителей можно, если приготовить особый раствор. Для этого понадобится:

вода - 1 л.;

березовый деготь - 1 ст. л.

Хорошенько перемешайте компоненты и замочите клубни перед посадкой. Резкий запах дегтя перебивает запах картофеля и дезориентирует вредителей.

Народная хитрость при посадке в лунку

Раньше в деревнях для этого использовали подручные средства, которые всегда были под рукой. Отлично зарекомендовали себя луковая шелуха и обычные древесные опилки.

Также при перекопке полезно вносить мел, известь или доломитовую муку (раз в 2 года), так как проволочник предпочитает кислые почвы, сообщает "Маленькая Дача".

