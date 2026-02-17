Городовой / Город / Петербург прощается с «технарём» фигурного катания: ушёл Геннадий Аккерман
Петербург прощается с «технарём» фигурного катания: ушёл Геннадий Аккерман

Опубликовано: 17 февраля 2026 09:30
Отпевание и прощание пройдут в четверг.

В Санкт-Петербурге пройдут прощание и отпевание Геннадия Аккермана — выдающегося тренера по танцам на льду мирового класса, ушедшего из жизни внезапно на 72-м году, сообщает ФФККР.

Церемония состоится в четверг, 19 февраля, в 12:30 в Свято-Троицком Измайловском соборе.

Коллеги прозвали Аккермана «технарём» за исключительный талант постановки самых сложных элементов.

Он сотрудничал с Мариной Анисиной, Ильёй Авербухом, Александром Жулиным и Олегом Волковым, более 20 лет преподавал в московском ЦСКА и ассистировал легендарной Людмиле Пахомовой.

В 90-е годы он перебрался во Францию исключительно ради своей подопечной.

В Париже Аккерман подготовил Анисину к олимпийским триумфам, после чего вернулся в Россию. Он консультировал тренеров в Москве, работал в Латвии, но осел в Петербурге, где в последние годы поддерживал местных фигуристов и коллег.

Юлия Аликова
