Александр Жулин

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11 апреля 2012 г. Санкт – Петербург Ледовый Дворец Илья Авербух представляет: Лучшие из лучших - в новом шоу Первого канала Ледниковый период “Кубок профессионалов”! Олимпийские чемпионы и
Корпорация PMI представляет: 19 декабря в Ледовом дворце Шоу «Лед и пламень». Шоу, не имеющее аналогов в мире, – «Лед и пламень» на сцене Ледового дворца 19 декабря
Новый сезон 2008 21 декабря в Ледовом дворце в 19:30 Гала-концерт шоу «Ледниковый период» пройдет в северной столице! Участники суперпопулярного телепроекта, звезды кино, театра и
Летом Плющенко меняет коньки на ролики.Фото: PHOTOXPRESS «Комсомолка» заканчивает публикацию отрывков из\ книги знаменитого...