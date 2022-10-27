Илья Авербух

Спортсмен не сдержал эмоций.
Популярное ледовое шоу удивит зрителей.
Намечается что-то интересное.
Муж Заворотнюк не принимает участие.
Зрителей ждет сюрприз.
Двукратный олимпийский чемпион показал в соцсетях трогательные кадры.
Сыну звезды сериала «Папины дочки» исполнился годик.
Наследнику продюсера ледовых шоу исполнится годик 14 августа.
Кажется, артиста сильно задело высказывание представителя СМИ.
Спортивный век недолог, а в шоу катайся, сколько влезет.
Влюбленные забылись в поцелуе прямо на льду.
Олимпийская чемпионка не может себя представить на льду популярного шоу.
Знаменитый фигурист на днях завершил профессиональную карьеру.
Продюсер призналась, что до появлении на рынке нового шоу им было гораздо комфортнее.
Звездное семейство охотно делилось подробностями путешествия в Сети.
Звездное семейство собирается совместить приятное с полезным.
Молодая мама показала шикарные виды с балкона своего номера.
Фигурист рассказал о взаимоотношениях с мамой супруги.
Стали известны некоторые детали программы фигуристки.
Ребенку Ильи и Лизы Арзамасовой нет еще и года.