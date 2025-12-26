Лед под ногами светится: 3 катка в Петербурге, где вы почувствуете себя в сказке

Ледовые катки под открытым небом стали неотъемлемой частью зимнего пейзажа Санкт-Петербурга.
Днем эти арены сверкают под неярким северным солнцем, превращаясь в “ледяные музыкальные островки”, а с наступлением сумерек зажигают огни, даря горожанам ощущение праздника.
Представлен обзор десяти самых примечательных локаций, где можно насладиться катанием на коньках.
Рекорды масштаба и модные площадки
Лидером по размерам является Каток у Флагштока (Южная дорога, 28). Организаторы утверждают, что это “самый большой каток в мире — 28 000 кв.м безупречного ледового пространства!”.
Эта локация по праву считается одним из самых модных на сегодняшний день. Помимо огромной площади, здесь предлагают широкий спектр услуг: от занятий с инструктором до ледовых дискотек и вечерних шоу.
Здесь же есть возможность “сочетать приятное с полезным” — для корпоративов предусмотрены банкетный и фуршетный залы.
На контрасте с гигантом, Каток у СКА-Арены (пр. Юрия Гагарина, д.8) — это новинка сезона, открывшаяся 7 декабря.
Помимо основной арены, здесь оборудованы ледовые дорожки, а в планах — установка фудтраков и ледяной горки.
Искусство и атмосфера в центре города
В самом сердце города расположились катки, где атмосфера не менее важна, чем качество льда.
Каток в Новой Голландии (наб. Адмиралтейского канала, 2) — это “особенная любовь в самом центре города”.
Несмотря на то что он “небольшой, но очень уютный”, он привлекает своей камерностью и возможностью вкусно перекусить на территории острова.
Традиционно, во время рождественской ярмарки, открывается Каток на Манежной площади (м. Невский проспект).
Его особенность — полная доступность:
“И вход и прокат коньков там бесплатные”.
Площадь в 800 кв.м позволяет насладиться катанием, а после — окунуться в ярмарочную суету.
Лес, море и свет: живописные маршруты
Для любителей живописных видов и уединения предлагаются катки, расположенные в парковых зонах.
“Лесной каток” в Охта-парке (дер. Мистолово) манит “ледовыми дорожками среди сосен”. Вечернее освещение здесь создает ощущение “волшебной сказки”.
На другом конце города, у Финского залива, располагается “Каток у моря” в “Севкабеле” (Кожевенная линия, 40). Здесь посетителей ждет “потрясающий вид на Финский залив и Вантовый мост” и теплая терраса для отдыха.
Но, пожалуй, самое сказочное впечатление дарит Лазерный каток в “Брусницыне” (Кожевенная линия, 30). Здесь особенность не в виде, а в эффекте:
“Под ногами светится лед! Все дело в лазере: при каждом шаге создается свечение разными цветами”.
Петербуржцы советуют:
“Обязательно приезжайте на каток в темное время суток — сказочное ощущение будет обеспечено!”.
Культурное наследие на льду
Включение в сезон ледовых арен и крупных культурных проектов придает катанию особый шарм.
Большой каток на Елагином острове (Елагин остров, 4) в этом году стал площадкой для всероссийского зимнего фестиваля от Ильи Авербуха.
Здесь можно не только покататься, но и “посмотреть фрагменты балета «Щелкунчик» в исполнении артистов Петербургского Государственного балета на льду”.
Для тех, кто ищет развлечения на юге города, открыт Каток “Планета лета” в Южно-Приморском парке (Ул. Доблести, 27), предлагающий ледовые дорожки среди сосен и шоу-программы.
Завершает список Каток у музея железных дорог (рядом с Балтийским вокзалом), где любители техники могут совместить осмотр экспозиции с катанием на коньках, пользуясь “большим выбором коньков в аренду” и комфортными раздевалками.
Таблица ледовых катков
|Название катка
|Адрес
|Режим работы
|Вход (руб.)
|Прокат коньков (руб.)
|Особенности
|У Флагштока
|Южная дорога, 28
|Вт–чт, вс: 9:00–22:00; пт–сб: 9:00–00:00; пн — выходной
|От 0 (бесплатные сеансы)
|400
|Самый большой (28 000 м²), инструкторы, дискотеки, шоу, банкетные залы, хоккей
|У СКА-Арены
|Пр. Юрия Гагарина, д. 8
|Вт–пт: 12:00–20:30; сб–вс: 10:00–21:30
|От 0 (бесплатные сеансы)
|350
|Новый (с 7 декабря), ледовые дорожки, фудтраки, ледяная горка
|На Манежной площади
|М. Невский проспект / Гостиный двор
|Ежедневно: 12:30–20:10
|Бесплатно
|Бесплатно (залог 1000)
|800 м², ярмарка, карусели, сувениры, конкурсы
|В Новой Голландии
|Наб. Адмиралтейского канала, д. 2
|Ежедневно: 10:00–21:30
|От 200
|450
|Уютный, центр города, кафе, рестораны
|"Лесной" в Охта-парке
|Дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 20 к. 1
|Пн–пт: 11:00–22:30; сб–вс: 09:00–22:30
|От 700
|1000
|Среди сосен, кафе на льду, колесо обозрения, вечерние огни
|Лазерный в "Брусницыне"
|Кожевенная линия, 30
|Не указан
|От 250
|500
|Светящийся лазерный лед, эффектно вечером, для детей
|"Планета лета" в Южно-Приморском парке
|Ул. Доблести, 27
|Не указан (с 22 ноября 2025)
|От 400
|От 450
|Лесной, среди сосен, шоу, музыка, кафе
|"Каток у моря" в "Севкабеле"
|Кожевенная линия, 40
|Ежедневно: 11:00–22:30
|От 600 (детям 3–7 лет бесплатно); скидка 20% по СБП
|500
|Вид на залив и мост, терраса, 2200 м²
|Большой на Елагином острове
|Елагин остров, 4
|Пн–чт: 9:00–21:00; сб–вс: 9:00–23:00
|От 0 (бесплатные сеансы)
|400
|Фестиваль Ильи Авербуха, мастер-классы, шоу "Щелкунчик"
|У музея железных дорог
|Рядом с Балтийским вокзалом (Библиотечный пер., д. 4 к. 2 — ул. Шкапина, д. 28)
|Ежедневно: 13:30–22:00
|От 150
|От 150
|Теплые раздевалки, медпункт, парковка, вендинг
