Лед под ногами светится: 3 катка в Петербурге, где вы почувствуете себя в сказке

Ледяные острова: как Петербург превращает холод в праздник.

Ледовые катки под открытым небом стали неотъемлемой частью зимнего пейзажа Санкт-Петербурга.

Днем эти арены сверкают под неярким северным солнцем, превращаясь в “ледяные музыкальные островки”, а с наступлением сумерек зажигают огни, даря горожанам ощущение праздника.

Представлен обзор десяти самых примечательных локаций, где можно насладиться катанием на коньках.

Рекорды масштаба и модные площадки

Лидером по размерам является Каток у Флагштока (Южная дорога, 28). Организаторы утверждают, что это “самый большой каток в мире — 28 000 кв.м безупречного ледового пространства!”.

Эта локация по праву считается одним из самых модных на сегодняшний день. Помимо огромной площади, здесь предлагают широкий спектр услуг: от занятий с инструктором до ледовых дискотек и вечерних шоу.

Здесь же есть возможность “сочетать приятное с полезным” — для корпоративов предусмотрены банкетный и фуршетный залы.

На контрасте с гигантом, Каток у СКА-Арены (пр. Юрия Гагарина, д.8) — это новинка сезона, открывшаяся 7 декабря.

Помимо основной арены, здесь оборудованы ледовые дорожки, а в планах — установка фудтраков и ледяной горки.

Искусство и атмосфера в центре города

В самом сердце города расположились катки, где атмосфера не менее важна, чем качество льда.

Каток в Новой Голландии (наб. Адмиралтейского канала, 2) — это “особенная любовь в самом центре города”.

Несмотря на то что он “небольшой, но очень уютный”, он привлекает своей камерностью и возможностью вкусно перекусить на территории острова.

Традиционно, во время рождественской ярмарки, открывается Каток на Манежной площади (м. Невский проспект).

Его особенность — полная доступность:

“И вход и прокат коньков там бесплатные”.

Площадь в 800 кв.м позволяет насладиться катанием, а после — окунуться в ярмарочную суету.

Лес, море и свет: живописные маршруты

Для любителей живописных видов и уединения предлагаются катки, расположенные в парковых зонах.

“Лесной каток” в Охта-парке (дер. Мистолово) манит “ледовыми дорожками среди сосен”. Вечернее освещение здесь создает ощущение “волшебной сказки”.

На другом конце города, у Финского залива, располагается “Каток у моря” в “Севкабеле” (Кожевенная линия, 40). Здесь посетителей ждет “потрясающий вид на Финский залив и Вантовый мост” и теплая терраса для отдыха.

Но, пожалуй, самое сказочное впечатление дарит Лазерный каток в “Брусницыне” (Кожевенная линия, 30). Здесь особенность не в виде, а в эффекте:

“Под ногами светится лед! Все дело в лазере: при каждом шаге создается свечение разными цветами”.

Петербуржцы советуют:

“Обязательно приезжайте на каток в темное время суток — сказочное ощущение будет обеспечено!”.

Культурное наследие на льду

Включение в сезон ледовых арен и крупных культурных проектов придает катанию особый шарм.

Большой каток на Елагином острове (Елагин остров, 4) в этом году стал площадкой для всероссийского зимнего фестиваля от Ильи Авербуха.

Здесь можно не только покататься, но и “посмотреть фрагменты балета «Щелкунчик» в исполнении артистов Петербургского Государственного балета на льду”.

Для тех, кто ищет развлечения на юге города, открыт Каток “Планета лета” в Южно-Приморском парке (Ул. Доблести, 27), предлагающий ледовые дорожки среди сосен и шоу-программы.

Завершает список Каток у музея железных дорог (рядом с Балтийским вокзалом), где любители техники могут совместить осмотр экспозиции с катанием на коньках, пользуясь “большим выбором коньков в аренду” и комфортными раздевалками.

Таблица ледовых катков

Название катка Адрес Режим работы Вход (руб.) Прокат коньков (руб.) Особенности У Флагштока Южная дорога, 28 Вт–чт, вс: 9:00–22:00; пт–сб: 9:00–00:00; пн — выходной От 0 (бесплатные сеансы) 400 Самый большой (28 000 м²), инструкторы, дискотеки, шоу, банкетные залы, хоккей У СКА-Арены Пр. Юрия Гагарина, д. 8 Вт–пт: 12:00–20:30; сб–вс: 10:00–21:30 От 0 (бесплатные сеансы) 350 Новый (с 7 декабря), ледовые дорожки, фудтраки, ледяная горка На Манежной площади М. Невский проспект / Гостиный двор Ежедневно: 12:30–20:10 Бесплатно Бесплатно (залог 1000) 800 м², ярмарка, карусели, сувениры, конкурсы В Новой Голландии Наб. Адмиралтейского канала, д. 2 Ежедневно: 10:00–21:30 От 200 450 Уютный, центр города, кафе, рестораны "Лесной" в Охта-парке Дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, 20 к. 1 Пн–пт: 11:00–22:30; сб–вс: 09:00–22:30 От 700 1000 Среди сосен, кафе на льду, колесо обозрения, вечерние огни Лазерный в "Брусницыне" Кожевенная линия, 30 Не указан От 250 500 Светящийся лазерный лед, эффектно вечером, для детей "Планета лета" в Южно-Приморском парке Ул. Доблести, 27 Не указан (с 22 ноября 2025) От 400 От 450 Лесной, среди сосен, шоу, музыка, кафе "Каток у моря" в "Севкабеле" Кожевенная линия, 40 Ежедневно: 11:00–22:30 От 600 (детям 3–7 лет бесплатно); скидка 20% по СБП 500 Вид на залив и мост, терраса, 2200 м² Большой на Елагином острове Елагин остров, 4 Пн–чт: 9:00–21:00; сб–вс: 9:00–23:00 От 0 (бесплатные сеансы) 400 Фестиваль Ильи Авербуха, мастер-классы, шоу "Щелкунчик" У музея железных дорог Рядом с Балтийским вокзалом (Библиотечный пер., д. 4 к. 2 — ул. Шкапина, д. 28) Ежедневно: 13:30–22:00 От 150 От 150 Теплые раздевалки, медпункт, парковка, вендинг

