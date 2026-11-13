На выходных в Петербурге ожидается плюсовая температура воздуха

Что надеть и какие планы лучше перенести под крышу

Погода на выходных в Северной столице не балует солнечными кадрами — в субботу обещают дождь и прохладу, а в воскресенье хоть и без осадков, но тоже без особого тепла.

Суббота, 14 ноября: мокрый старт

В первый выходной день в городе будет холодно и дождливо, заморозков синоптики не ждут. Утром и днём температура держится на отметке +2 градуса, ночью поднимается до +3.

Ветер западный, утром — юго‑западный, скорость — до 7 метров в секунду. Такая погода не про долгие прогулки без зонта: сырость и ветер быстро дают о себе знать.

Воскресенье: сухо, но не жарко

Во второй день небо останется пасмурным, но осадков не прогнозируют. Утром +4 градуса, днём воздух прогреется до +7, ночью снова чуть прохладнее — около +5. Ветер весь день юго‑западный, такой же силы — до 7 м/с. Без дождя уже плюс, но из‑за ветра ощущение тепла будет обманчивым.

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