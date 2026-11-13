Городовой / Новости Петербурга / Обработка улиц Петербурга: в Смольном сообщили, сколько тонн соли ушло за сутки

Обработка улиц Петербурга: в Смольном сообщили, сколько тонн соли ушло за сутки

Опубликовано: 13 ноября 2026 16:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Обработка улиц Петербурга: в Смольном сообщили, сколько тонн соли ушло за сутки
фото Global Look Press
Какой запас соли подготовили на сезон

Городские службы перешли в боевой режим: за минувшие сутки дорожники распределили по улицам более 75 тонн соли и свыше 300 кубометров соляного раствора. Снег ещё только намечается, а подготовка к зиме уже идёт полным ходом.

Сколько и что обработали

За сутки дорожные предприятия города использовали 75,65 тонны соли и 303,7 кубометра соляного раствора. В спецрежим предприятия перевели заранее — ещё 10 ноября, а в ночь после этого улицы обработали раствором превентивно, до первого снега. Такой подход помогает не допустить образования наледи, а не только убирать её последствия.

Куда направляют технику в первую очередь

Приоритет — не случайные точки, а самые ответственные участки. В первую очередь обрабатывают оживлённые магистрали, мосты, тоннели и набережные, а также подходы к социально значимым объектам: школам, больницам, поликлиникам. Именно там скользкая дорога наиболее опасна.

Запас на сезон уже готов

На всю зиму город заложил 139 тысяч тонн соли. Если материал останется, его перераспределят на следующий сезон — впрок не пропадёт. Такой объём рассчитан на затяжную зиму с частыми циклами снегопадов и оттепелей.

Город работает на опережение: соль и растворы выходят на улицы до снегопада, а не после, отмечает источник. Пара простых привычек со стороны горожан — и зимние дороги будут заметно безопаснее.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в центре Петербурга введут ограничения на движение транспорта.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Творог, печенье и масло: готовлю вкуснющий чизкейк без танцев с бубнами — чудесный десерт Перейти 13 ноября 2026
В Петербурге объявят лучшие туристические проекты регионов России Перейти 13 ноября 2026
Стал известен график временного закрытия роддомов Петербурга Перейти 13 ноября 2026
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Творог, печенье и масло: готовлю вкуснющий чизкейк без танцев с бубнами — чудесный десерт Новости Петербурга
В Петербурге объявят лучшие туристические проекты регионов России Новости Петербурга
Стал известен график временного закрытия роддомов Петербурга Новости Петербурга
Обычную облепиху не сажаю: нашла сорт-«ягодный конвейер» — колючек почти нет, с куста — 14 кг янтарных бусин Новости Петербурга
Запеканка, которую не отличить от чизкейка: семья съест вместе с тарелками Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Кулинария Рецепты Сад-огород Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное Жизнь