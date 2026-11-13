Обработка улиц Петербурга: в Смольном сообщили, сколько тонн соли ушло за сутки

Какой запас соли подготовили на сезон

Городские службы перешли в боевой режим: за минувшие сутки дорожники распределили по улицам более 75 тонн соли и свыше 300 кубометров соляного раствора. Снег ещё только намечается, а подготовка к зиме уже идёт полным ходом.

Сколько и что обработали

За сутки дорожные предприятия города использовали 75,65 тонны соли и 303,7 кубометра соляного раствора. В спецрежим предприятия перевели заранее — ещё 10 ноября, а в ночь после этого улицы обработали раствором превентивно, до первого снега. Такой подход помогает не допустить образования наледи, а не только убирать её последствия.

Куда направляют технику в первую очередь

Приоритет — не случайные точки, а самые ответственные участки. В первую очередь обрабатывают оживлённые магистрали, мосты, тоннели и набережные, а также подходы к социально значимым объектам: школам, больницам, поликлиникам. Именно там скользкая дорога наиболее опасна.

Запас на сезон уже готов

На всю зиму город заложил 139 тысяч тонн соли. Если материал останется, его перераспределят на следующий сезон — впрок не пропадёт. Такой объём рассчитан на затяжную зиму с частыми циклами снегопадов и оттепелей.

Город работает на опережение: соль и растворы выходят на улицы до снегопада, а не после, отмечает источник. Пара простых привычек со стороны горожан — и зимние дороги будут заметно безопаснее.

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