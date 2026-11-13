Минус пять: какие китайские автомобили осенью ушли с российского рынка

Рынок покинули сразу пять китайских автомобилей — линейки пересмотрели JAC и Tenet. Замена есть только у двух моделей.

Что взамен. Преемник Tenet T4 — Tenet T4L, но фактически это разновидность более крупной «семёрки» без части агрегатов и версии с «механикой». Вместо пикапа JAC T8 вернулся обновлённый T8 Pro. Для JAC J7, JS3 и JS6 замен нет; обновлённый JS6 недавно дебютировал в Казахстане и, как сообщалось, выйдет в России.

JAC — минус четыре модели из семи:

JAC J7 (лифтбэк, с 2020 г.): турбомотор 1.5 (136 л.с., 200 Нм), «механика» или вариатор; в 2026-м — три комплектации с вариатором, цены 2 089 000–2 345 000 ₽ в зависимости от года. За 9 месяцев 2026-го продано 6 шт. (в 2025-м — 1493).

JAC JS3 (кроссовер, с осени 2023 г.): атмосферник 1.6 (109 л.с., 150 Нм), «механика» или вариатор, передний привод, клиренс 155 мм; цены 1 834 000–2 029 000 ₽. Продажи: 78 шт. за 9 месяцев 2026-го (в 2025-м — 1269).

(кроссовер, с осени 2023 г.): атмосферник 1.6 (109 л.с., 150 Нм), «механика» или вариатор, передний привод, клиренс 155 мм; цены 1 834 000–2 029 000 ₽. Продажи: 78 шт. за 9 месяцев 2026-го (в 2025-м — 1269). JAC JS6 (кроссовер, с конца 2022 г.): турбомотор 1.5 (174 л.с., 280 Нм), «робот», передний привод, клиренс 190 мм; цены 2 449 000–2 964 000 ₽. Продажи: 450 шт. (в 2025-м — 1342).

(кроссовер, с конца 2022 г.): турбомотор 1.5 (174 л.с., 280 Нм), «робот», передний привод, клиренс 190 мм; цены 2 449 000–2 964 000 ₽. Продажи: 450 шт. (в 2025-м — 1342). JAC T8 (пикап, с начала 2024 г.): бензиновый турбомотор 2.0 (177 л.с., 290 Нм) или дизель (136 л.с., 320 Нм), 6-ступенчатая «механика», полный привод, клиренс 220 мм; цены 2 904 000–3 324 000 ₽. Продажи: 2 шт. (в 2025-м — 339).

Ушел с рынка также Tenet T4 (кроссовер, с августа 2025 г.): изначально турбомотор 1.5 (147 л.с., 210 Нм), «робот», передний привод; позже добавили атмосферник 1.5 (113 л.с., 138 Нм) с «механикой» или вариатором и полноприводную версию. Цены 2 089 000–2 659 000 ₽. Продажи: более 19,5 тыс. за 9 месяцев 2026-го и 15,3 тыс. за неполный 2025-й.