Дети звезд

Это ее единственный ребенок.
Изменилась до неузнаваемости.
Дочь артистки готова была пойти на все, лишь бы это прекратилось.
Певица поделилась редкими кадрами.
Превратилась в груду мышц.
Она уже почти невеста.
Семья врача держится в тени.
Мальчик получает недетские суммы.
У певицы растет достойная преемница.
Такого поворота от актрисы никто не ожидал.
Девочки — копия матери.
Артистка решилась на серьезные изменения.
Такую внешность нельзя прятать.
Он пошел на это сознательно.
Его нечасто можно увидеть на публике.
В этом году все пошло не так как обычно.
Праздник принял неожиданный поворот.
Судьба наследницы сложилась не лучшим образом.
О второй наследнице он заявил лишь недавно.
Родители сходят с ума от беспомощности.