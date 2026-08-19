Дети звезд

Какие награды получила артистка и почему она не намерена дальше участвовать в конкурсах красоты
Евтеев напомнил, что лица с условным осуждением должны соблюдать установленные требования общественного порядка.
Суд рассмотрел просьбу защиты о назначении наказания подсудимой в виде штрафа.
Выделенные средства направят на лечение людей с зависимостью и проведение профилактических мероприятий.
Актриса признала свою вину по обвинению в незаконном ввозе запрещённых веществ.
В Домодедовском суде Московской области прошло первое заседание по делу с участием артистки.
Еще недавно актрисе пророчили блестящее будущее. Ее пример показывает, как легко можно лишиться карьеры из-за одной ошибки.
У всех были разные пути, но все в итоге прославились.
Пока дело находится на стадии предварительного следствия и выбора меры пресечения.
Юноша уже выше мамы почти на голову.
Молодой актер верит, что погибнет именно по этой причине.
Становится копией певца.
Таких перемен никто не ожидал.
Проболтались подруги актрисы.
Это ее единственный ребенок.
Превратилась в груду мышц.
Семья врача держится в тени.
Праздник принял неожиданный поворот.
О второй наследнице он заявил лишь недавно.
Он вырос и сильно изменился.