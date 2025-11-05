Городовой / Город / Не роль, а признание: Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
Опубликовано: 5 ноября 2025 19:51
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

В Домодедовском суде Московской области прошло первое заседание по делу с участием артистки.

Аглая Тарасова уведомила суд, что признаёт свою вину в деле, связанном с попыткой провести через границу запрещённые вещества, сообщает 78.ru.

Об этом стало известно во время первого судебного заседания, которое прошло в Домодедовском суде Московской области. Мать актрисы, Ксения Раппопорт, также была на заседании.

Дело получило огласку осенью, когда 5 сентября Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово. У неё обнаружили устройство для курения с гашишным маслом, масса которого составила 0,38 грамма. За нарушение предусмотрено наказание вплоть до семи лет заключения.

Ранее, после задержания артистки, юрист Александр Бойков, который в прошлом защищал спортсменку из США Бриттни Грайнер, не исключал возможность назначения условного наказания для Тарасовой.

Автор:
Юлия Аликова
