Не роль, а признание: Аглая Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков

Аглая Тарасова уведомила суд, что признаёт свою вину в деле, связанном с попыткой провести через границу запрещённые вещества, сообщает 78.ru.
Об этом стало известно во время первого судебного заседания, которое прошло в Домодедовском суде Московской области. Мать актрисы, Ксения Раппопорт, также была на заседании.
Дело получило огласку осенью, когда 5 сентября Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово. У неё обнаружили устройство для курения с гашишным маслом, масса которого составила 0,38 грамма. За нарушение предусмотрено наказание вплоть до семи лет заключения.
Ранее, после задержания артистки, юрист Александр Бойков, который в прошлом защищал спортсменку из США Бриттни Грайнер, не исключал возможность назначения условного наказания для Тарасовой.