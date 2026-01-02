«Стараются избегать Невского проспекта»: о чем мечтают петербуржцы, глядя на главную улицу города

Невский проспект — символ Санкт-Петербурга, главная артерия города, по которой ежедневно проходят миллионы людей. Но что, если эта улица, выполняющая сегодня функции скоростной магистрали, могла бы стать чем-то большим?

Основатель студии VRN, городской планировщик, менеджер урбанистических проектов, автор Тelegram-канала «Вороньи мысли» Даниил Воронин поделился с порталом «Городовой» смелой идеей: сделать Невский проспект пешеходным.

10 лет на пути к пешеходному сердцу: Как преобразить Невский проспект?

«Мне кажется, это хорошая идея», — начинает Воронин, но сразу же добавляет, что реализация потребует поэтапного подхода.

Предлагается растянуть процесс пешеходизации на десятилетний период.

«На первом этапе делать его пешеходным только в летний период, то есть, это с мая по сентябрь, по конец декабря, только на выходных праздничных днях», — озвучивает урбанист первый шаг.

Далее, на втором этапе, планируется «увеличивать количество этих дней».

Третьим, более радикальным этапом, может стать перекрытие части проспекта, например, от Большой Морской улицы, постепенно расширяя пешеходную зону от Гостиного двора до Адмиралтейства.

«Мне кажется, если растянуть на такой период, это будет относительно безболезненно», — резюмирует Воронин.

«Полтора миллиона человек в день»: Зачем Невскому проспекту нужен новый статус?

Основной аргумент в пользу такого решения — колоссальный пешеходный трафик.

«По Невскому проспекту ежедневно проходит около 1,5 миллиона людей», — приводит впечатляющие цифры урбанист.

Он считает, что использовать главную улицу города, как «ЗСД», некорректно, особенно учитывая строительство новых магистралей, таких как ЗСД и ШМСД.

«В этом плане, учитывая строительство новых магистралей…, я считаю, что вполне реально сделать».

От «полосок» до трамвая: Две революционные идеи для Невского проспекта

Исследование, проведенное Ворониным и его командой, предложило два основных пути развития Невского проспекта.

Первый — сделать улицу «комфортной» без ущерба для транспортной функции. Это подразумевает сохранение проезда для автомобилей, но с «сильным сокращением количества полосок, до 1».

Вторая, более смелая идея, предусматривает «возвращение трамвая в Невский проспект».

«Вот, соответственно, есть вот такие две развилки. Они обе имеют право на существование», — отмечает урбанист.

Почему Невский проспект теряет своих жителей?

Однако, несмотря на наличие проезжей части, нынешнее состояние Невского проспекта не создает комфорта для горожан.

«Как показывает наш опрос, людям не комфортно на такой улице», — утверждает Воронин.

«Местные жители стараются избегать Невского проспекта. Жители центральных районов стараются идти по параллельным дорогам, но не выходить на Невский проспект, либо на кратчайшее время».

Это говорит о том, что функция главной улицы города для жителей утрачена, уступив место туристической и транзитной ролям.

Референдум для главной улицы: Какой Невский проспект выберут петербуржцы?

Принятие окончательного решения о судьбе Невского проспекта, по мнению Воронина, должно быть результатом общественного консенсуса.

«Что конкретно делать с Невским проспектом? Это можно решить путем какого-нибудь там общегородского референдума, потому что, опять-таки, мнений много», — предлагает урбанист.

Он считает, что важно учитывать мнения всех сторон, в том числе и сохранение транспортной функции, но в измененном, более человечном виде.