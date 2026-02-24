Городовой / Полезное / Не сорт, а загляденье: "шпарит" плоды даже в тундре – ему не помеха даже "поганое" лето
Не сорт, а загляденье: "шпарит" плоды даже в тундре – ему не помеха даже "поганое" лето

Опубликовано: 24 февраля 2026 02:43
 Проверено редакцией
Идеальный томат для открытого и защищенного грунта

Многие садоводы и огородники начинают заниматься рассадой в конце февраля, чтобы получить ранний урожай.

Агроном Ксения Давыдова рассказала дачникам, что ранние сорта обладают рядом существенных преимуществ. В частности, они позволяют получить урожай в значительно более короткие сроки.

Кроме того, ранние сорта характеризуются повышенной устойчивостью ко многим заболеваниям. Более того, ранние томаты успешно культивируются даже в неблагоприятных климатических условиях, таких как Урал и Сибирь.

Один из наиболее ранних сортов – томат «Бетта». Этот ультраранний сорт достигает зрелости всего через 80–85 дней после появления всходов.

Сорт «Бетта» демонстрирует хорошие показатели роста как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Средняя высота растений составляет 45 см. Данные томаты не требуют обязательного пасынкования, однако рекомендуется подвязывать их к опорам для обеспечения лучшей поддержки кустов. Урожайность с одного куста может достигать 14–15 кг.

Плоды данного сорта характеризуются небольшим размером, их масса варьируется в пределах 50-100 граммов. Томаты этого вида отличаются насыщенным красным цветом, глянцевой поверхностью и выраженным ароматом.

Они пригодны для употребления как в свежем виде в салатах, так и для консервации и заготовок. Помидоры сорта «Бетта» обладают длительным сроком хранения и демонстрируют высокую устойчивость ко всем основным заболеваниям.

Ранее мы рассказали, стоит ли закидывать снег в теплицу.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
