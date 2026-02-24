Зашел в палату - и тихо сполз по стеночке: что удивило американца в российской больнице

Американец попал в российскую больницу и обомлел

У многих воспоминания о больницах связаны с очередями и дефицитом лекарств. Часто кажется, что за качественную помощь нужно обязательно платить огромные деньги.

Однако иногда реальность может приятно удивить. Особенно ярко это понимаешь, когда смотришь на ситуацию глазами иностранца.

Взгляд изнутри

Автор блога "Стеклянная сказка" рассказал, что попал в больницу экстренно и провел там 20 дней. В отделении оказался отличный ремонт, современное оборудование и пластиковые окна.

В палатах на 2-3 человека были душ, туалет, холодильник и пульты вызова медсестры. Но главное - все лекарства и операция были полностью бесплатными.

«Хожу по коридору, удивляюсь, заглянул в соседнее отделение, может это мне так повезло, а там ремонт даже поновее», - отметил блогер.

Американский пациент

Медсестра рассказала историю об американце, который попал в эту же больницу. Когда у него случился приступ из-за камня в почках, он думал, что его будут лечить варварскими методами.

Однако он увидел не медведей в белых халатах, а нормальную скорую помощь и УЗИ. Но настоящий шок ждал его впереди, когда он узнал, что:

обследования, операция и лекарства для него бесплатны;

уход и питание в больнице не стоят ни копейки;

персонал относится внимательно, вместо того чтобы требовать деньги.

«Не ты один удивляешься. У нас тут одного американца пару месяцев назад привезли, он как попал в приемный покой, так просто по стеночке сполз», - отметила медсестра.

Цена здоровья в США

За четыре дня американец сравнил нашу медицину со своей. Оказалось, что даже со страховкой лечение в США - дорогое удовольствие. За легкий перелом руки ему пришлось доплатить 2500 долларов сверх страховки. А плановая операция обошлась бы ему в круглую сумму:

диагностика - около 3700 долларов;

операция - примерно 9000 долларов;

пребывание в стационаре - от 5000 долларов.

Поэтому он искренне не понимал, как его могут бесплатно лечить и доброжелательно разговаривать. Для него это стало настоящим открытием.

Ранее "Городовой" рассказал, за что женщины всего мира боготворят русских мужей.