Городовой / Полезное / 3 шт. в воду – и орхидея возомнит себя шальной императрицей: начнет выдавать бутон за бутоном даже зимой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
«Парковки России» провалились в СПб: Лискутов хвалит, цифры ругают Город
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

3 шт. в воду – и орхидея возомнит себя шальной императрицей: начнет выдавать бутон за бутоном даже зимой

Опубликовано: 24 февраля 2026 05:17
 Проверено редакцией
3 шт. в воду – и орхидея возомнит себя шальной императрицей: начнет выдавать бутон за бутоном даже зимой
3 шт. в воду – и орхидея возомнит себя шальной императрицей: начнет выдавать бутон за бутоном даже зимой
Legion-Media
Как запустить мощное цветение орхидеи

Многим цветоводам знакома ситуация, когда орхидея напрочь отказывается цвести. Как это исправить и добиться от нее пачки новых бутонов, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" рассказала агроном Елена Николаева.

По словам эксперта, во-первых, орхидея должна стоять на хорошо освещенном подоконнике. При необходимости ее следует досвечивать фитолампами.

Подкормка

Во-вторых, для закладки новых бутонов орхидее нужна подкормка. Для ее приготовления понадобится:

  • лавровый лист – 3 шт.;
  • ромашковый чай – 1 пакетик;
  • зубчик чеснок – 2 шт.;
  • горячая вода – 1 литр.

В первую очередь нужно заварить ромашковый чай 1 литром горячей воды. Сюда же добавить "лаврушку" и мелко нарезанный чеснок.

Настоять пару часов. Затем настой процедить и применять с водой в пропорции 1:1. То есть на ½ литра удобрения понадобится ½ литра воды.

Полученной подкормкой нужно полить орхидею под корень и протереть по листу. Вносить удобрение достаточно 1 раз в 10 дней курсом 3 раза.

Елена Николаева отметила, что в ромашка богата минералами, витаминами, а также представляет собой природный антисептик. Лавровый лист отпугивает вредителей и обогащает почву калием, магнием и фосфором. Чеснок стимулирует появление новых бутонов.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами добиваются от орхидеи цветения:

«Я 1 раз в месяц поливаю орхидею с монофосфатом калия и янтарной кислотой. Цветет почти круглый год».

«Мне помогла запустить цветение банановая кожура. Залила кожуру от 1 банана 1 литром воды, настояла сутки, процедила и полила орхидею. Через некоторое время появились цветоносы».

«Разница температур нужна. У меня летом она на солнечном окне, так я ее на ночь в холодильник засунула, там +5. Сразу 3 стрелки вылезло. Или, наоборот, если орхидея на холодном подоконнике, то советуют поставить на 30 минут горшок в горячую воду, примерно +40 градусов».

Ранее мы сообщали, какой еще подкормкой можно побаловать орхидею.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 8
🙏 2
😹
🙀 1
😿 1
Поделитесь новостью