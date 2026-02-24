3 шт. в воду – и орхидея возомнит себя шальной императрицей: начнет выдавать бутон за бутоном даже зимой

Как запустить мощное цветение орхидеи

Многим цветоводам знакома ситуация, когда орхидея напрочь отказывается цвести. Как это исправить и добиться от нее пачки новых бутонов, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" рассказала агроном Елена Николаева.

По словам эксперта, во-первых, орхидея должна стоять на хорошо освещенном подоконнике. При необходимости ее следует досвечивать фитолампами.

Подкормка

Во-вторых, для закладки новых бутонов орхидее нужна подкормка. Для ее приготовления понадобится:

лавровый лист – 3 шт.;

ромашковый чай – 1 пакетик;

зубчик чеснок – 2 шт.;

горячая вода – 1 литр.

В первую очередь нужно заварить ромашковый чай 1 литром горячей воды. Сюда же добавить "лаврушку" и мелко нарезанный чеснок.

Настоять пару часов. Затем настой процедить и применять с водой в пропорции 1:1. То есть на ½ литра удобрения понадобится ½ литра воды.

Полученной подкормкой нужно полить орхидею под корень и протереть по листу. Вносить удобрение достаточно 1 раз в 10 дней курсом 3 раза.

Елена Николаева отметила, что в ромашка богата минералами, витаминами, а также представляет собой природный антисептик. Лавровый лист отпугивает вредителей и обогащает почву калием, магнием и фосфором. Чеснок стимулирует появление новых бутонов.

Личный опыт цветоводов

Цветоводы поблагодарили эксперта за советы и рассказали, как сами добиваются от орхидеи цветения:

«Я 1 раз в месяц поливаю орхидею с монофосфатом калия и янтарной кислотой. Цветет почти круглый год». «Мне помогла запустить цветение банановая кожура. Залила кожуру от 1 банана 1 литром воды, настояла сутки, процедила и полила орхидею. Через некоторое время появились цветоносы». «Разница температур нужна. У меня летом она на солнечном окне, так я ее на ночь в холодильник засунула, там +5. Сразу 3 стрелки вылезло. Или, наоборот, если орхидея на холодном подоконнике, то советуют поставить на 30 минут горшок в горячую воду, примерно +40 градусов».

Ранее мы сообщали, какой еще подкормкой можно побаловать орхидею.