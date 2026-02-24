Ополаскивать тарелки перед загрузкой в посудомойку или нет: в давнем споре поставлена точка

Вопрос о том, стоит ли предварительно ополаскивать тарелки перед тем как загружать их в посудомоечную машину, часто становится предметом семейных споров. Эксперты по ремонту бытовой техники дают однозначный ответ: современные посудомоечные машины не нуждаются в этом. Более того, привычка ополаскивать посуду перед загрузкой может быть вредной и неэффективной. К такому выводу пришли британские эксперты, опрошенные изданием The Mirror.
Один из них назвал предварительное ополаскивание «одним из самых распространённых мифов». По его словам, это приводит к лишнему расходу горячей воды и не улучшает результаты мойки. Ферменты в составе моющих средств специально разработаны для взаимодействия с загрязнениями — если тарелки слишком чисты, им просто не к чему прикрепляться.
Другой эксперт добавляет, что современные машины оснащены датчиками, определяющими степень загрязнения. Если посуду ополоснуть, датчики могут «ошибиться» и сократить цикл, что приведёт к неполному удалению жира.
Эксперты сходятся во мнении, что достаточно лишь счищать крупные остатки пищи, кости, чтобы не засорять фильтры. Пригоревшие сковороды лучше замочить отдельно.
По оценке источника, отказ от ополаскивания позволяет экономить до 1115 литров воды в год.
